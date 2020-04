Cuarentena: Jóvenes estudiantes ofrecen servicio gratuito de cadetería en Colón

Cómo pedirlo

Coordinados por la municipalidad de Colón, realizan mandados a gente mayor o personas con discapacidad en farmacias o comercios, como así también el pago de servicios. En los primeros quince días, jóvenes colonenses llevan realizados unas cincuenta asistencias a través del programa municipal "PECU mandados".La iniciativa se realiza con estudiantes de la ciudad junto al área Joven de la comuna, para brindar un servicio gratuito cadetería y de asistencia a personas con discapacidad, adultos mayores o aquellos que sean de riesgo y no puedan realizar trámites, pago de servicios o diligencias en farmacias.Ocho jóvenes mayores de edad que pertenecen a PECU (Promociones Estudiantiles Colonenses Unidas) llevan a cabo los mandados debidamente identificados, y cuidando todos los protocolos de seguridad sanitaria.Para solicitar el servicio de cadetería, se pueden comunicar enviando enviar un mensaje de texto o Whatsapp al 15452241 donde deben detallar nombre, apellido, dirección y qué tipo de mandado necesita realizar."Es la tercera semana que venimos trabajando con Pecu Mandados un sistema creado por la Municipalidad en conjunto con el área Joven y los chicos de Peco 2020" comentó al respecto Franco Bessón, coordinador del área Joven."Básicamente nos encargamos de realizar trámites médicos, mandados farmacéuticos y mandados diarios a nuestros adultos mayores, personas con discapacidad o aquellas que se encuentren dentro del grupo con factor de riesgo en el marco de esta emergencia sanitaria" explicó Bessón.Los jóvenes llevan realizados alrededor de cincuenta demandas en quince días, entre los que se cuentan cinco trámites médicos, quince mandados farmacéuticos, veinte pagos de impuestos varios (municipales o factura telefónica), diez mandados diarios de compra de insumos básicos."Una vez recibido el pedido se deriva a un chico de PECU que los visita a la brevedad para poder realizar el servicio, son ocho chicos en total que están trabajando en esta actividad, identificados correctamente con una credencial con sus datos personales" detalló Franco Bessón.Y agregó que los jóvenes "también cuentan con los insumos necesarios para su protección y cuidado personal".El coordinador del área Jove contó además: "Cuando se planteó esta idea de trabajo de servicio sabíamos que iba a funcionar, es una gran ayuda para la sociedad, pero no pensábamos que iba a tener tanta repercusión" confió."Digo esto porque el sistema no quedó acá nomás en la ciudad de Colón sino que pudimos compartirlo a ciudades de la provincia que toman esta modalidad como referencia" dijo también Bessón."Esto nos habla del trabajo eficaz y comprometido que venimos haciendo con nuestros vecinos, estamos contentos de poder brindar este servicio y vamos a seguir trabajando en eso", sintetizó el coordinador del área Joven.El presidente de las promociones estudiantiles, Nicolás Mugherli, dijo sobre la tarea que están llevando a cabo: "El programa marcha a la perfección, hemos podido cumplir con todas las demandas que nos han llegado de los adultos mayores con necesidades primarias" sostuvo el joven."La reacción de la gente fue una de las cosas que más nos sorprendió, creo que la comunidad en general de Colón no se esperaba esta ayuda por parte de PECU, hemos tenido un montón de mensaje felicitándonos y apoyándonos", comentó el presidente de PECU.A lo que añadió: "Nos complace poder ayudar en todo esto, los jóvenes vamos a estar a disposición siempre para lo que la comunidad de Colón necesite", dijo aPor último, Nicolás reflexionó: "De mi parte quiero decir que me enorgullece que están teniendo los jóvenes ante esta problemática ya sea quienes integramos PECU como los jóvenes en general, creo que hoy en día son los que están dando el ejemplo, ya sea cumpliendo quedándose en su casa hasta ayudando como lo está haciendo este pequeño grupo asistiendo a los adultos mayores de la ciudad", puntualizó Mugherli.