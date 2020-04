En Concordia no autorizan las salidas recreativas

"En Concordia aún no están autorizadas las salidas recreativas. Se esperarán las definiciones que en tal sentido determine el Gobierno de Entre Ríos en articulación con los municipios", indica un comunicado del municipio.



Se trata de un texto que lleva la firma de la Municipalidad de Concordia y el Comité Operativo de Emergencia Sanitaria (COES), según lo recibido por El Entre Ríos.



Aclararon, en el fragmento más destacado, que en las reuniones e interconsultas mantenidas durante el fin de semana (luego de los anuncios del Presidente de la Nación Alberto Fernández) se decidió no implementar en lo inmediato ninguna modificación en lo que refiere a las medidas de Aislamiento Social, limitaciones en la circulación de personas y demás restricciones preventivas.



En consecuencia, la posibilidad de salidas recreativas no es aplicable aún en el ámbito local. Lo que se resuelva en tal sentido se definirá en conjunto con el Gobierno de la Provincia en los próximos días.



"En esta nueva etapa, es muy importante fortalecer el Plan de Contingencia y garantizar el funcionamiento del Bloqueo Sanitario", indicaron y remarcaron además que "Es fundamental el compromiso ciudadano y la solidaridad y responsabilidad de cada vecino y vecina concordiense para seguir cuidándonos entre todos".