Largas filas en el único acceso a Gualeguaychú: salieron sin razón ni permisos

Autos, camiones y camionetas formaron una larga cola en el único ingreso a la ciudad. La toma de datos personales y de la temperatura corporal fue una de las razones de la demora, la cual era esperada. Pero el aluvión de personas que salieron sin razón y permisos fue más inesperado.Durante el atardecer del domingo fue intenso el ingreso vehicular a Gualeguaychú por el Acceso Sur, el único habilitado para poder entrar al casco urbano de la ciudad. Y producto del mismo, más el refuerzo en los controles, generó una gran demora y una larga fila de autos, los cuales muchos, sobre todo durante la noche, debieron esperar más de una hora para poder pasar el punto de control.El Municipio había anticipado a fines de la semana pasada que iba a ser más lento el ingreso a Gualeguaychú debido a que decidió reformar los controles. "Hemos decidido disponer de una tienda sanitaria con personal de salud para hacer un relevamiento digital de todas las personas que ingresan a la ciudad, para hacer un seguimiento exhaustivo de las personas para enviárselo de forma online al COES. Se reforzará el control básicamente con la toma de datos digitales de las personas que ingresen a la ciudad, lo que seguramente hará algo más lento el acceso", indicó Pintos, director de Defensa Civil.Pero la situación que se comenzó a vivir el domingo por la tarde, muy pocos la imaginaron. Según el personal policial apostado en el lugar, "durante el día hubo movimiento intenso, pero a partir de las 18 en adelante, con el ingreso de algunos camiones, se hizo más lento el tránsito"."A todos los que pasan por acá se le toman los datos, y los mismos se cargan en un sistema online. Luego les chequeamos la temperatura a todos los que vayan en el vehículo, y todo esto lleva su tiempo", explicaron.En otras palabras, los controles que realizan personal policial y municipal, sumado el chequeo de temperatura corporal para impedir cualquier caso sintomático de coronavirus covid-19, fueron unos de los motivos por la cual se formó una larga cola sobre la mano de ingreso a la ciudad.Pero no el único motivo:: "En esta pandemia no se puede celebrar nada, pero si podemos decir que tenemos controles exitosos y efectivos, lo que la gente nos venía pidiendo.", sostuvo el titular de Defensa Civil.. En otras palabras, a los que justificadamente podían ingresar a la ciudad se les sumaron los que simplemente decidieron romper la cuarentena.Según informaron desde el Municipio, desde la semana pasada también funciona un control en la mano del Acceso Sur que sirve de salida. Allí se les fue avisando a todos los que salieron que se iban a intensificar los controles, y que si no contaban con los permisos correspondientes, no iban a poder entrar. Muchos dieron media vuelta y volvieron, pero otros tantos siguieron camino ignorando la advertencia."Si no nos demuestran las razones por las cuales tienen que ingresar o si no tienen los permisos correspondientes, nosotros tenemos un decreto presidencial que tenemos que hacer respetar. Por eso", remarcó Pinto. (El Día)