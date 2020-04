Marcha virtual contra las pasteras: "Nada va a detener la lucha de Gualeguaychú"

Como todos los fines de abril, Gualeguaychú se preparó una vez más para decir a los cuatro vientos su grito de guerra más famoso: "¡No a las papeleras", la frase que resumió la lucha de la ciudad contra la instalación de la pastera finlandesa UPM (ex Botnia) en Fray Bentos, en la margen uruguayas del río Uruguay.



Sin embargo, este año, por el brote del coronavirus covid-19 y el consecuente Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio decretado por el Presidente de la Nación, la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú en vez de convocar a ir al puente internacional "General San Martín" para realizar el abrazo simbólico y concreto al río Uruguay, esta vez llamó a realizar una marcha virtual, que se hizo a través de las redes sociales y sin que alguien se moviera de sus hogares.



#DesdeCasaEnElPuente fue la consigna de los ambientalistas, que propusieron que cada uno subiera fotografías, videos, audios o textos sobre el SI a la vida y el NO a las papeleras en sus redes sociales, principalmente Facebook, Instagram y Twitter, entre otras.



"Queremos agradecer a todos los que hicieron posible esta marcha virtual, sobre todos a aquellos que desde su casa, cumpliendo la cuarentena, nos están siguiendo por las redes sociales", comenzó su exposición el ambientalista Juan Veronesi, cuto discurso fue transmitido en vivo por internet.



"Podemos gritar al mundo que no bajaremos los brazos, que Gualeguaychú no va a aflojar y que nada va a detener la lucha de esta ciudad por el medioambiente", arengó a la ciudadanía uno de los pioneros de la Asamblea Ciudadana Ambiental. La proclama 2020 Llamamos a reflexionar a los "Poderosos del Mundo" para humanizar sus rumbos y tomar una conducta racional, para cuidar nuestro planeta y terminar con las Empresas altamente contaminantes.



Hemos tocado fondo, el caos azota a todo el mundo, y mientras tanto UPM Botnia mira para otro lado, los finlandeses aprovechan la dramática situación, para avanzar aceleradamente con la construcción de la nueva Pastera en Durazno, UPM 2, sobre el Río Negro, tributario del río Uruguay, provocando inexorablemente un efecto de contaminación acumulativo.



Solo les interesa saquear nuestros recursos naturales y dejarnos contaminación, pero lo más grave es que este accionar se realiza con la complicidad de los sucesivos Gobiernos de Argentina y Uruguay.



Se ha modificado el Digesto del Río Uruguay permitiendo mayores niveles de contaminación, para favorecer el funcionamiento y emisión de contaminantes a nuestro río y a nuestro aire por parte de estas plantas de celulosa.



A pesar de ello, no hemos logrado la colocación de sensores de contaminación de aire transfronterizo, prometido por todos los niveles de gobierno desde hace años.



Después de la incomprensible derogación de la Ley de la Madera, se ha priorizado la exportación de rollizos de madera (sin valor agregado), burlando la cuarentena que se ha impuesto a nuestras industrias como si estos troncos fueran artículos de primera necesidad.



En esta catástrofe debemos destacar que los recursos naturales, son limitados y si los pueblos no los defendemos, no los van a cuidar las multinacionales que vienen a saquear nuestro territorio. (. . . ) Sabemos que los desastres climáticos que vivimos, son fruto de la conducta irresponsable del ser humano.



Conflictos bélicos, emisión de gases de efecto invernadero, fumigaciones con productos tóxicos en forma irracional, mal uso de la energía nuclear, toneladas de residuos industriales o domiciliarios sin un debido tratamiento, contaminando extensos cursos de agua, deforestación sin límites, etcétera. Todo hace a este cambio climático que produce una afectación grave de nuestra tierra y por ende a toda la humanidad.



Incendios incontrolables, grandes inundaciones, sequías que nos asombran, plagas, y por encima de ello afectaciones de la Salud del hombre como la Pandemia que nos azota.



Lo que está pasando a la humanidad, no puede quedar en el olvido, este dolor y tristeza por los que se han ido debe hacernos reaccionar, la naturaleza nos pide a gritos que reflexionemos.



Todos debemos hacerlo, sobre todo "los gobiernos" que son los que rigen el rumbo de los pueblos.



Dejemos a las futuras generaciones ríos limpios y sanos, aire puro, y una tierra fértil, sin contaminación. ¡Es nuestro compromiso!

Fuente: El Día