Habrá controles más estrictos en el principal acceso a Gualeguaychú

El director de Defensa Civil de Gualeguaychú, Néstor Pintos, expresó que "en las próximas horas se dispondrá de una tienda sanitaria con personal de salud para hacer un relevamiento digital de todas las personas que ingresan a la ciudad, para hacer un seguimiento exhaustivo de las personas para enviárselo de forma online al COES. Se reforzará el control básicamente con la toma de datos digitales de las personas que ingresen a la ciudad, lo que seguramente hará algo más lento el acceso".



Sobre la operatividad y logística de los controles, el funcionario sostuvo que "lo tenemos planificado de acá a dos meses, serán tres cabinas las que se instalarán con personal de salud, además de Policía y personal de Defensa Civil. La idea es que se tenga un control completo de quienes acceden a la ciudad y esos datos inmediatamente estén a disposición del COES, también se tomará la temperatura de quienes lleguen a Gualeguaychú para saber si hay que activar algún protocolo".



Sobre el tránsito intenso que se ve por caminos rurales aledaños al sector donde se ubica el retén, Pintos sostuvo que "en algunos casos son vecinos de Gualeguaychú que viven en la zona y han quedado casi en el límite del sector controlado. Con ellos no hay problemas porque además cuentan con la documentación que los habilita a circular, en su mayoría son productores agropecuarios o gente que trabaja en tareas vinculadas al campo. Hay otros casos de algunos que sabiendo de la existencia de esos caminos vecinales, han transitado por el lugar para burlar el control del Acceso Sur, en esos casos seremos más estrictos, habrá otros controles para evitar esa circulación, especialmente en entrada y salida de la ciudad".



Sobre las actividades que volverán al trabajo desde el lunes, muchas de las cuales implicará situaciones de ingreso y egreso a la ciudad, Pintos aclaró que "no habrá trabas para acceder a la ciudad, pero ante la vuelta al trabajo de muchas actividades, necesitamos que los controles sean más estrictos para evitar situaciones de circulación de virus en la ciudad. Será un trámite un poco más lento que lo que venía sucediendo hasta el momento, pero con la intención de tener mayor cantidad de datos y evitar situaciones no deseadas". (El Día)