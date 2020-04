Continúa la vacunación antigripal en el centro de salud "Malvinas Argentinas" del barrio Paraná XIV de la capital entrerriana. La aplicación de las dosis, con turno previo, se realiza de 9 a 16hs a mayores de 65 años, embarazadas y grupos de riesgo con certificado médico, registró Elonce TV."Si bien los citamos que vengan a las 9 para darles un turno e ir organizando, porque no es solo la vacunación antigripal sino también por las neumonías, pedimos encarecidamente a la población que se acerque con los carnets de vacunación para agilizar la entrega de turnos", explicó ala enfermera Eliana Neto.Y continuó: "La aplicación de estas vacunas va volcada al sistema para que sepa qué dosis le aplicaron en Paraná, e ingresar al sistema es un trámite nos lleva tiempo, por eso pedimos paciencia".De acuerdo a lo que aseguró, el centro de salud ya aplicó "más de 1200 dosis" a los vecinos de la zona."La gente está muy interesada en la vacunación y responsablemente llega día a día porque se quiere vacunar y esto es muy importante para la llegada del invierno", valoró la trabajadora de Salud.Por su parte, la enfermera Mariela Retamar, agregó: "Además de la antigripal, nos fijamos qué otra vacuna le falta así aprovechamos y se la colocamos"."No se debe perder la oportunidad, porque el paciente puede no regresar si le dicen que no lo vamos a vacunar", remarcó.