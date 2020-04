Incertidumbre en Gualeguaychú: "No sabemos si habrá Carnaval 2021"

"La situación es muy compleja, necesitamos tiempo para armar las comparsas y lo único que tenemos es incertidumbre", sostuvo José El Kozah.



"Tenemos que resolver si reciclamos o si repetimos el espectáculo, en ese contexto son varias las opciones que aún no hemos podido analizar en profundidad. Tenemos una estructura muy grande y los ingresos han mermado considerablemente en este contexto que nos toca vivir", explicó el dirigente del club Sirio Libanés en diálogo con el sitio R2820.



"Todavía no tenemos garantías de que el espectáculo se haga. No sabemos si habrá Carnaval 2021", lanzó El Kozah, a la vez que consideró que "la ciudad sin el Carnaval sufrirá un golpe muy importante, tanto para el turismo por el dinero que ingresa a Gualeguaychú, como para quienes trabajan y viven del espectáculo".



"Creo que este año vamos a competir por la copa y no por un premio económico", dijo a la vez que comparó: "Esto es parecido a lo que pasó en 2002, cuando tuvimos un carnaval de transición".



"Se puede hacer un carnaval con cinco comparsas más chicas, porque no es lo mismo hablar de 300 integrantes que de 200 en cada comparsa", aclaró.



"Desde el Sirio veníamos charlando con Adrián Butteri en el marco de hacer una fuerte apuesta ya que los 3 clubes que saldrían cumplen 40 años en el Carnaval", dijo evitando aventurar cualquier tipo de definición.



"El carnaval no funciona como un equipo de futbol o una obra teatral que puede armarse en un tiempo más corto, la inversión que se requiere es importante. Tuvimos un muy buen Carnaval 2020, pero el dinero recaudado en este contexto va destinado a cubrir otros gastos, hoy los clubes tenemos otras prioridades", cerró.