Concordia retomaría el estacionamiento medido para desalentar las salidas

Fernando Rouger, responsable del Sistema de Estacionamiento Medido en la ciudad de Concordia, explicó que el cobro "se suspendió desde que se decretó el tema de la pandemia" dejando "libre estacionamiento en todo el radio céntrico de la ciudad, porque el sistema no está trabajando".



Aclaró que "los chicos controladores del medio tampoco están realizando su tarea", sino que están dedicados a otras labores que sirven a la causa de prevención en Concordia, como por ejemplo, "se dedicaron a trabajar en la pintura del distanciamiento social en los distintos bancos, están trabajando en la limpieza del centro y también colaboran en el ingreso de la ruta 015" contó.



Sin embargo, en vista hacia el futuro de este sistema, Rouger informó que "por ahora, está decretado que el sistema no funcione hasta el 27 de abril, que es la fecha límite de la cuarentena", pero que podría extenderse una vez más si así lo decide el presidente. En ese caso, desde el sistema "estaremos pendientes de lo que considere el intendente, si extenderá también la suspensión o no del Estacionamiento Medido".



Recaudos

Por último, consultado por el impacto que esta suspensión ocasionó en la economía, el funcionario informó que "no se está recaudando nada", pero destacó que "en realidad uno ve que en el radio del centro no se puede estacionar de la cantidad de autos que hay". En base a esto, según sus palabras, "vamos a plantearle al intendente si no es conveniente volver a ponerlo en funcionamiento para que la gente tome consciencia y deje de salir", anticipó a Diario Río Uruguay.