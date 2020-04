Covid-19: El Intendente de Concordia confirmó el control de accesos a la ciudad

Ingreso a la ciudad

Molestias pasajeras

"Estamos atravesando una etapa definitoria en la lucha contra el coronavirus Covid-19. Hoy, con el Comité de Emergencia Sanitaria, definimos lineamientos de acción y visitamos las instalaciones que acondicionamos como Centro de Aislamiento en la Clínica Municipal del Deportista", dijo el intendente de Concordia, Alfredo Francolini."La flexibilización de la cuarentena impone el desafío de garantizar la eficiencia del Bloqueo Sanitario ante una dinámica de mayor movimiento en distintos sectores. Cumplir ese objetivo es nuestra prioridad", explicó tras la recorrida.Por otra parte, se refirió al control de los accesos y a las recomendaciones de los especialistas sobre el tema. "Los referentes en salud pública que conforman el Comité, y los especialistas que consultamos, ratificaron la necesidad de mantener y reforzar la unificación de ingresos y egresos a la ciudad por la Ruta 015", informó el jefe comunal."Es una medida que tiene pros y contras. Pero el análisis objetivo del escenario demuestra que el cierre de accesos y la limitación en la circulación determinaron, en gran parte, que la situación en Concordia no presente hoy, la gravedad que exhibe en otras ciudades", remarcó."Conocemos las dificultades que algunos vecinos afrontan como consecuencia de este Plan de Contingencia. No somos indiferentes a las incomodidades que padecen. Pero preferimos pedir disculpas a esos vecinos por estas molestias pasajeras, antes que llevarles condolencias a quienes pueden perder a sus familiares si no priorizamos la salud y la vida", consideró el presidente municipal de Concordia.Finalmente, consideró que "hoy, más que nunca, el compromiso ciudadano, la solidaridad y la conciencia social son la clave para salir adelante", resaltó Francolini y recomendó: "Quedate en casa. Extremá las medidas preventivas que ya conocés bien. Cuidate y cuidá a los demás", concluyó.