Bajante del Paraná: Hallaron una antigua hélice de un barco en la costa.

La pronunciada bajante del río Paraná, que en el Puerto de La Paz marcó 1,08 metros este lunes y sigue descendiendo, dejó al descubierto la antigua hélice de hierro de una embarcación en la zona conocida como Puerto Márquez de la ciudad.El titular del Ente Portuario de La Paz, Aldo Ballestena, confirmó el hallazgo e informó que este martes personal a su cargo hará una primera recorrida y observación por el lugar a fin de resguardar el objeto. "La idea es ver si se la puede recuperar para incorporarla y tenerla como parte de la Historia del Puerto y Cabayú Cuatiá", dijo.El último sábado, pobladores ribereños de la zona de Puerto Márquez comenzaron a observar algo extraño que sobresalía en la costa y este lunes finalmente comprendieron de qué se trataba y dieron aviso a la Prefectura local.También se comunicaron con el médico Ramón Belén López: "Esto me llega a mí porque yo formo parte del Archivo Histórico de La Paz y siempre estamos haciendo actividades que tienen que ver con la historia de la ciudad, por eso me contactaron", explicó."El hallazgo tiene un valor histórico importante; es una hélice de hierro muy grande, muy pesada, que no se ha podido levantar y solo la han arrastrado un poco hacia afuera. La bajante del río es tan pronunciada que primero había dejado a la vista una parte de la hélice; luego se excavó para sacarla un poco hacia afuera con mucho esfuerzo, porque es inmensa, grandísima", señaló.Acerca de la costa donde fue hallado el objeto, dijo que "se trata de la zona de Puerto Márquez, que tiene una conexión desde lo histórico". "Ahí estaba el primer frigorífico que hubo en la ciudad, que hoy está abandonado y ya se vendió: un establecimiento muy grande que era de un barón que venía de Alemania, el Barón Von Harden, quien en la zona tenía un malacate de madera con el que subían a pulso barcos de gran porte", contextualizó."Allí también se hacía el embarque del carbón cuando La Paz era un puerto productivo", agregó. "El carbón que se producía en toda la zona de los montes del norte, salía por ahí, y hubo dos comentarios que han hecho personas grandes de La Paz ante este hallazgo, desde sus recuerdos y la transmisión oral, acerca de noticias de barcos que naufragaron en las zonas aledañas. Particularmente, que uno de los barcos que llevaba carbón con destino a Paraguay había naufragado ahí, pero por ahora son todas especulaciones y no hay nada certero", dijo Belén López.En referencia a la antigüedad de la hélice, indicó: "Tiene el aspecto de ser muy antigua pero no podría decir de qué tiempo estamos hablando porque lo desconozco, no se sabe, y habrá que consultar incluso con gente de la parte marítima, a ver si se puede establecer"."Lo ideal sería primero que se pueda sacar de allí, traerla hacia la ciudad y preservarla, y después sí habrá que consultar, porque a lo mejor por el diseño que tiene, se podría evaluar qué tipo de embarcación es", dijo."La idea es poder rescatarlo, por eso justamente hablé con Aldo Ballestena que está en el Ente Portuario, para que este hallazgo ingrese al patrimonio de la ciudad y pueda ser expuesto en la zona portuaria, que es el ámbito adecuado. Mi interés era poner esto en conocimiento de la comunidad, que las autoridades se interesen y lo podamos rescatar, ya que a veces en los pueblos se pierden estas cosas y sería una lástima, ya que tiene un valor histórico muy interesante y es parte de la historia de nuestros pueblos", concluyó en diálogo con La Sexta.