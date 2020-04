La Cooperativa Eléctrica de Concordia reabre para pagos y trámites

La Cooperativa dispuso dos vías para obtener turnos, de acuerdo al trámite que se pretenda realizar.



Para el pago de facturas de energía, los asociados deben enviar un SMS al 66845 escribiendo la palabra CEC PAGO (y el número de gestión). A la brevedad recibirá un mensaje con el turno asignado para el pago de su factura con el día y la hora.



Para realizar trámites comerciales y planes de pago, deberán comunicarse al número (0345) 4228313. Al ser atendido, el personal evaluará si el trámite puede resolverse por teléfono o si requiere presencia del asociado en la sede de la cooperativa; en ese caso se le otorgará un turno.



"La solicitud del turno es un requisito indispensable para poder ser atendido en el marco de las restricciones impuestas por la pandemia", se aclaró desde la Cooperativa y se remarcó que "quienes no cuenten con este requisito no podrán ingresar a la sede"



De este modo "el socio que necesite concurrir a la cooperativa, ya sea para pago de facturas o para otro tipo de trámite, lo hará sabiendo qué día y en qué horario será atendido", se apuntó además.



"Poder pagar en la sede de la cooperativa es particularmente importante para quienes no están bancarizados y venían solicitando sumar una alternativa más a las ya existentes para la cancelación de sus facturas y planes de pago", se remarcó desde la distribuidora.



Por último, se informó que se agregaron nuevos puntos de cobranza a los canales de pago que se vienen difundiendo. Todos continúan operando y pueden consultarse en las páginas de la institución.



Detalles



Los turnos comenzarán a otorgase a partir del lunes 20 de abril.



Sólo se permitirá el ingreso a la sede de una sola persona, con el turno ya otorgado y sin acompañante (mayores o niños), salvo estricta necesidad.



La previa solicitud del turno es un requisito ineludible para poder ingresar.



En el salón de atención de la Cooperativa permanecerán grupos limitados.



Estas medidas se adoptaron con el fin de optimizar las medidas de seguridad dando estricto cumplimiento a los protocolos establecidos. (APF)