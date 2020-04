El Hogar de Ancianos de Gualeguaychú atraviesa un difícil momento

Ante las circunstancias conocidas y vividas por todos, relacionadas a la pandemia del COVID-19 y la medida de la cuarentena ante el aislamiento social, preventivo y obligatorio, el Hogar de Abuelos "Cura Jeannot" está sufriendo de manera particular y muy difícil este momento.



Por ese motivo, desde la Comisión Directiva y de manera sincera y transparente, como siempre se ha venido manejando, apelan a la solidaridad de los gualeguaychuenses para solventar las actuales erogaciones que la institución debe asumir pero no cuenta con los recursos necesarios debido a diversos aspectos.



Uno de ellos es que los socios no están pagando la cuota mensual, que es de $100, ya que debido al aislamiento no se puede pasar por los domicilios a cobrar y ya van dos meses que no se realiza.



Actualmente tampoco el Hogar cuenta con ingresos por la "Feria de Ropa", el Grupo Scouts "San Juan Bautista" espera poder realizar sus habituales colectas, no ingresa publicidad por el Boletín, los organismos oficiales han demorado sus aportes y las tramitaciones relacionadas a acciones que benefician al hogar se han detenido o se encuentran demoradas.



Ante esta situación, desde la institución consideran que los abuelos no pueden quedar sin su habitual servicio y atención, fundamentalmente pos los gastos surgidos ante esta crisis como la compra de alcohol, productos de limpieza y traslado del personal que trabaja con ellos, más los costos fijos y habituales.



Por ese motivo es que se apela a la solidaridad y quienes puedan aportar, sean socios o no, se da a conocer una cuenta del Banco de Entre Ríos, que pertenece a "Pía Unión San Antonio de Padua" para poder depositar o transferir:



CBU: 3860007201000000764022



CUIT 30-623252925-3-



CUENTA BERSA 7640



(Fuente: El Día)