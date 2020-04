Solicitantes de becas pueden obtener acta de nacimiento de manera digital

El Instituto Becario y el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la provincia trabajan de manera conjunta para facilitar el acceso a la documentación necesaria para acceder a una beca.El acta de nacimiento que expide el Registro Civil es uno de los requisitos indispensables para la inscripción a las becas, ya sea del nivel secundario como superior. En atención a la imposibilidad de que las familias y los estudiantes puedan concurrir a las oficinas del Registro debido a la cuarentena para acceder a las respectivas actas, el organismo brinda la posibilidad de obtenerla de manera digital.Al respecto, el director ejecutivo del Becario, Sebastián Bértoli, explicó que "desde el Instituto articulamos acciones con el Registro Civil para que nuestros estudiantes puedan obtener, sin costo, su acta de nacimiento de manera digital, la cual reciben vía mail. Es importante destacar que ese acta solamente se podrá presentar para la solicitud de la beca", indicó.Además, el titular del Instituto destacó que este trabajo en conjunto "nos beneficia a ambos organismos, pero sobre todo a los estudiantes para que puedan contar con la documentación. Además, esto contribuye a la despapelización y modernización del Estado que fomenta nuestro gobernador Gustavo Bordet, así como también que la gente no tenga que salir de sus casas para realizar el trámite en el marco de la cuarentena".Para obtener el acta, en el Registro el solicitante debe enviar un mail a la dirección: actasarchivo@entrerios.gov.ar , allí deberá detallar los siguientes datos: nombre, apellido, DNI, fecha y lugar de nacimiento para agilizar el rastreo de la información en los archivos del organismo. Además, en el mail se debe detallar que el pedido se realiza para presentar el acta para la inscripción en la gestión de beca.La directora del Registro Civil, Victoria Aizicovich, puntualizó que desde el organismo tienen en conocimiento que los estudiantes necesitan tramitar su acta de nacimiento para solicitar su beca por lo que "dimos la posibilidad pueden pedirla con todos sus datos por correo electrónico. Se trata de una copia digital simple, es decir sin certificar".Además puntualizó que el acta que se entrega por correo "es solamente con destino a la solicitud de la beca del Instituto Becario. No se hará extensivo a todos aquellos que quieran requerir un acta"."Trabajamos en conjunto con el Becario para evitar que la gente requiera la documentación de manera presencial. Se informó de esta medida a todos los jefes de Registros del Interior para que aquel que consultara por algún acta para estos fines se le dijera que tiene esta opción", sintetizó Aizicovich.Actualmente continúan abiertas las inscripciones para las becas de los niveles secundario y superior tras la extensión de los plazos que se anunció la semana pasada en consonancia con las medidas sobre el coronavirus dispuestas por el gobernador Gustavo Bordet.En tal sentido, el director del organismo detalló que "desde el Becario queremos darle tranquilidad a los estudiantes y padres de que la inscripción sigue vigente. Luego del cierre, que aún no tiene fecha, las becas entrarán en etapa de evaluación, y de ahí se informará a cada solicitante, en caso de que cumpla con todos los requisitos, sobre la adjudicación"."Estamos activos mediante diferentes canales de comunicación, ya que tenemos la posibilidad de que cada evaluador desde su casa responda dudas o consultas de manera online", informó además Bértoli en relación a la continuidad de la atención desde el organismo de manera virtual en en esta etapa de aislamiento social obligatorio.Para ello el chat online está disponible de lunes a viernes y cuenta con una franja horario extendida, de 8 a 20. Al mismo se accede ingresando en la web del organismo, www.institutobecario.gov.ar , donde el equipo del Área Becas del Instituto responde dudas y consultas acerca del trámite online para la solicitud tanto de becas del nivel secundario como del superior.Además, se pueden realizar consultas vía mail a la dirección: atpublico@institutobecario.gov.ar