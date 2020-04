Contadores piden trabajar o que se prorroguen los vencimientos

Todos, o casi todos, los sectores del trabajo se han visto más o menos perjudicados por la decisión del gobierno nacional de decretar el aislamiento social obligatorio. Las pérdidas económicas son importantes y, cada vez más, se pone sobre la mesa la necesidad de flexibilizar el aislamiento y permitir el funcionamiento de las actividades consideradas indispensables.



Desde el primer momento, el gobierno permitió que algunos sectores, como salud, transporte y el alimenticio, puedan funcionar, aunque con ciertas medidas de seguridad. A poco más de tres semanas de comenzada la cuarentena el presidente Alberto Fernández anunció que se iban a incorporar nuevos sectores a las excepciones planteadas, para poder dar respuestas a las necesidades del momento.



En este marco, este martes el gobierno de Entre Ríos solicitó a la Nación la incorporación de siete nuevas actividades al listado de las permitidas hasta ahora, aunque no trascendieron cuáles son las mismas.



Respecto a ello, quien se expresó fue el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Gualeguaychú, Ignacio Borrajo, quien se refirió a la importancia que tienen los contadores, no solamente para las empresas para las que trabajan y para su futuro/supervivencia inmediato/a, sino también para los planes impositivos del gobierno.



"De los contadores dependen la liquidación de impuestos, de sueldos, de leyes sociales, se las tasas municipales, como son la de higiene y profilaxis", explicó, de entrada, Borrajo. "El problema es que nosotros no estamos contemplados en las actividades esenciales, que no estaría mal si los organismos del Estado prorrogaran todos los vencimientos de impuestos y tasas. Pero eso no ha pasado. El empleador tiene que liquidar los sueldos y quienes hacemos ese trabajo somos nosotros", expresó en diálogo con El Día.



"Lo mismo pasa con la liquidación de las leyes sociales. Y nosotros no podemos decirle al empleador que no las liquidamos, que pague la multa que le corresponde porque nosotros debemos quedarnos en casa. Y ni hablar de la situación que se va a empezar a vivir la semana que viene, cuando empiecen a vencer las tasas municipales, los Ingresos Brutos, el IVA", enumeró.



En este sentido, el representante de los Profesionales en Ciencias Económicas consideró que "lo ideal sería que se prorroguen todos los regímenes impositivos y de presentación". Y aclaró: "no estamos pidiendo salir a trabajar, pero queremos que se entienda que la del contador, o la del profesional de Ciencias Económicas, es una actividad fundamental para cumplir con todas las obligaciones que los tres estamentos del Estado ?municipal, provincial y nacional? tienen establecidas mensualmente".



"O nos ponen como actividad esencial o prorrogan plazos y quitan las multas, sanciones e intereses por la no presentación", sintetizó. Plazos, cuarentena y uso de la fuerza Este martes, el Consejo provincial de Profesionales de Ciencias Económicas solicitó al gobernador Gustavo Bordet, a través de una nota, que evalúe la situación y prorrogue las fechas de presentaciones y vencimientos de los organismos recaudadores provinciales. Se esperan novedades al respecto.



Por otro lado, en el ámbito nacional, "la AFIP publicó, la semana pasada, la Resolución General 4693/2020, que reglamenta el Decreto nacional 332/2020, en el cual se plantearon una serie de beneficios que el gobierno resolvió para auxiliar a las pymes empleadoras en este difícil momento. El problema es que plantea como plazo del 9 al 15 de abril, y nosotros no podemos trabajar según el decreto presidencial", planteó Borrajo.



Estos beneficios tienen que ver con la prórroga de las contribuciones patronales de marzo; con la posibilidad de que el Estado abone un sueldo mínimo vital y móvil, o medio sueldo, o la disminución del 95% de las alícuotas de las contribuciones sociales, entre otros.



"Esta resolución obliga a todos los empleadores a hacer la inscripción, les toque o no el beneficio actual. Es decir que todas las pymes empleadoras de Gualeguaychú y el país deben hacerlo, lo que se complica de sobremanera si los contadores no podemos trabajar", reiteró el Presidente del consejo local.



Por otra parte, con preocupación, contó que en la mañana de este martes un contador de la ciudad que había recibido personas en su estudio también recibió la visita de inspectores municipales que le advirtieron sobre las consecuencias de incumplir la cuarentena. "Lo intimaron a que cese en la actividad, porque si no iba a intervenir la Gendarmería y se lo iba a multar", cuestionó Borrajo. Y, en línea con lo expresado anteriormente, argumentó: "si no podemos trabajar, que prorroguen las tasas, si no es una contradicción en sí mismo". (El Día)