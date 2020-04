Vía telefónica, Uader brinda contención a personas mayores

La emergencia sanitaria por el COVID-19 dispuesta en el país y en la provincia, con el aislamiento social como medida principal, ha impedido la continuidad plena de los espacios de formación y recreación que desarrolla habitualmente la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), a través del Departamento de Personas Mayores de la Secretaría de Integración y Cooperación con la Comunidad y el Territorio (SICCT).



Son alrededor de un millar las personas mayores que participan de distintas iniciativas que sea articulan con el Programa UPAMI y con centros de jubilados, clubes y organizaciones comunitarias. Para muchos, el régimen de cuarentena no logró cortar el lazo con el equipo de la Universidad, que ha estado a disposición para un sector de la comunidad que tiene en este tiempo demasiadas consultas, demandas y necesidad de vínculos afectivos y sociales.



Preguntas



"Nos consultan mucho para ver cómo poder seguir haciendo actividades en la casa que hacen en los talleres, en primer lugar", apuntó Julián Osoro, responsable del Departamento que, en este marco, se ha organizado para enviar a cada una de las personas mayores "actividades para hacer, trabajos de ejercitación de la memoria, fundamentalmente".



Pero las consultas no tienen que ver, exclusivamente, con los talleres que desarrollan en la Uader. "Hay preguntas de todo tipo. Desde dónde pueden vacunarse, qué días van a cobrar, si tienen que usar o no barbijos, todas las inquietudes que surgen en un contexto como este", precisó.



Desde este espacio de la SICCT se ofrece un acompañamiento, un sostén de los vínculos en estos tiempos, brindando información en cuanto es posible o derivando preguntas a los organismos pertinentes. "Por estos días estamos fortaleciendo los lazos y estimulando a las personas mayores para que logren comunicarse de estas maneras. Es clave para que puedan pasar este momento que nos preocupa, nos angustia a todos, de la mejor manera posible y con los menores efectos negativos", amplió Osoro, quien intenta replantear la red de docentes que puedan hacer su aporte en la tarea.



Mundo de sensaciones



Del contacto permanente con quienes participan de los talleres de la Universidad, el equipo relata que se hace visible "el dolor por extrañar a los nietos, por no poder hacer las actividades cotidianas, la necesidad de abrazar los hijos, los amigos".



"Quieren ir a hacer las compras, volver a los talleres y transmiten las mismas sensaciones que tenemos todos", reconoció Osoro a APF y resumió: "Hay angustia, incertidumbre, miedo. Algunos están más tranquilos, diciendo que ya han pasado muchas cosas en sus vidas, que esta es una más, que hay que tener paciencia".



Además de los contactos en redes sociales, el equipo pone a disposición algunos teléfonos para los destinatarios de la tarea de este Departamento:



343 155 085945 (Julián Osoro)



343 155 009358 (Jonathan Romero)



343 154 624654 (Marité Pesoa)



343 154 526668 (Carolina Landra)



adultosmayores@uader.edu.ar.