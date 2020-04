Buscan potenciar las ventas online en los comercios de Gualeguaychú

El contexto sanitario que impide que haya una circulación de clientes por la calle ha generado que el comercio online o digital se acelere de manera exponencial. Por esta razón es que las autoridades del Centro de Defensa Comercial e Industrial de Gualeguaychú idearon una iniciativa para ayudar al sector a dar este "salto digital" y aumentar las ventas en canales digitales.



"Una realidad de nuestro sector comercial es que lamentablemente esta crisis sanitaria los recibe sin tener desarrollado este canal de venta, de ahí que surgió la idea de generar una vinculación entre ambas partes y potenciarse ambos. Por un lado el comerciante local pero por otro este sector profesional compuesto por jóvenes de la ciudad. Tenemos que ser conscientes que la lógica cambió porque la competencia no pasa ya por el tamaño del local, sino por la efectividad que uno tenga con el mensaje, la logística y la velocidad para dar una respuesta. Eso es lo que nos motorizó a la institución y por eso pone a disposición del comercio local un listado de personas que los pueden ayudar a que dar este 'salto digital'", informaron desde la institución.



"Lo que buscamos es ayudar al comerciante a que pueda adaptarse de la mejor manera posible a la realidad que nos toca vivir, y darle herramientas concretas para que puedan hacerlo. La idea de poner al alcance un listado de profesionales del community manager, es porque creemos que esta figura es esencial dentro de nuestros negocios, ya que el marketing digital y las redes sociales son cada día más importantes por la llegada directa y rápida al cliente", sostuvo al respecto Evelyn González, integrante de la Comisión Directiva del Centro de Defensa Comercial.



"El cliente online y el manejo de redes lleva tiempo y hacerlo bien es fundamental porque a través de una foto a través de un mensaje estamos comunicando como es nuestras empresa, como es nuestro comercio, como es nuestro servicio y la importancia que le damos a nuestros clientes. La situación es muy difícil para todos, pero no por eso nos tenemos que quedar quietos, sino todo lo contrario, es cuando más tenemos que poner en marcha nuestro ingenio y creatividad para poder seguir contactando con nuestros clientes", agregó.



"La diferencia de que un comercio tenga un manejo profesional de sus redes sociales a otro que no es que uno va a vender más y mejor, porque tener un manejo profesional de tus canales digitales te permite llegar de manera efectiva a tu potencial cliente y a quien realmente esté buscando el producto o servicio que vendés", afirmó Evelyn González a El Día y concluyó: "Por supuesto que eso no significa que quienes lo hagan de manera casera o artesanal no vendan, pero para tener una idea de la diferencia, vender de manera artesanal sería como tirar tiros al aire mientras que de manera profesional uno tiene bien calibrada la mira, la distancia, el objetivo, el alcance y la precisión. Quizás para mucho pueda significar un gasto, pero la realidad es que el retorno de la inversión es inmediato si se trabaja de manera correcta. Y más en este contexto que el consumo de redes sociales están a flor de piel".