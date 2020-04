Brindan especial atención a los adultos mayores en el contexto de cuarentena

Medidas

Autoridades de los Ministerios de Salud y de Desarrollo Social informaron sobre las acciones que se llevan a cabo en favor de las personas mayores, tanto desde el punto de vista sanitario, como psíquico y social. También se brindaron recomendaciones para atravesar esta etapa de aislamiento.Los directores del Hospital Geriátrico Dr. Pascual Palma, Esteban Sartore, y del área de de Adultos Mayores, Pedro Manucci, participaron este domingo de la conferencia de prensa virtual que diariamente se emite desde la Casa de Gobierno para actualizar información relacionada con el Covid 19 en la provincia, y expusieron las tares que se llevan a cabo desde esos organismos.Sartore detalló la atención que se brinda a los adultos mayores en el contexto de cuarentena y las medidas necesarias que se deben tomar para el cuidado de esas personas.Informó también las tareas de acondicionamiento que se realizaron en el hospital Palma para asistir y contener eventualmente a los mayores que así lo requieran, y destacó los operativos de vacunación que se vienen concretando.Precisó que Argentina es uno de los países más envejecidos de Latinoamérica, y la provincia de Entre Ríos no escapa a esta realidad, donde la cantidad de población de adultos mayores supera el 16 por ciento. "Esto le ocupa notablemente a nuestro Ministerio de Salud, y en conjunto trabajando con el Comité de Emergencia, en una primera etapa se elaboraron documentos para entregarse a las residencias geriátricas y gerontológicas bajo la órbita de los Ministerios de Salud y de Desarrollo Social porque este grupo etario es el más vulnerable y el mayor riesgo debido a su edad avanzada y comorbilidades como son la hipertensión y la diabetes", precisó.Sostuvo luego que "a este grupo es al que más debemos cuidar y proteger. Y si entendemos que en nuestra provincia gran parte de ellos son adultos mayores".Repasó algunas de las medidas fundamentales y se refirió al correcto lavado de manos, e indicó luego que desde el COES se decidió prohibir el ingreso a toda persona ajena al hospital como los familiares. "Sabemos que esta no ha sido una decisión fácil para tomar, pero si hay que comprenderla. Nos hace pensar que una manera de proteger y velar la salud de nuestros viejos. Hago referencias y pido solidaridad y respeto por cada uno de los cuidadores, asistentes y profesionales que se encuentran trabajando en las instituciones geriátricas, gerontológicas y hospitalarias, se encuentren institucionalizado u hospitalizados", precisó.En ese sentido, subrayó la importancia de las figuras de los cuidadores porque "son el vínculo estrecho que tienen con los familiares que se encuentran cuidando. Por eso es tan importante que cada una de nuestras familias respete a quienes se encuentra cuidando a nuestros viejos".Informó que también se están arbitrando las modificaciones técnicas y edilicias en el hospital Pascual Palma para brindar una mejor atención en la siguiente etapa de contención.Detalló que "se está preparando y articulando con áreas de Desarrollo Social y el Consejo General de Educación, entre otras reparticiones, y bajo la coordinación de la ministra Velázquez, para un eventual alojamiento de estas personas mayores que no necesitarán una hospitalización, pero sí un lugar de contención, cuidados y asistencia".En relación a la vacunación a las personas mayores, indicó que en una primera etapa se vacunó todo el personal de Salud, luego se hizo lo propio en las residencias geriátricas, tanto como gerontológicas como así también dependientes públicas y privadas. A partir de la próxima semana, se seguirá vacunando e inmunización en domicilio de las personas mayores. "Esto se trabajó en equipo con la Dirección de Prestaciones Médicas y el Departamento de Enfermería del Ministerio de Salud"."Otro tema muy importante es que desde el hospital Pascual Palma cerramos las actividades de hospital de día, pero dentro del servicio de Salud Mental se están realizando llamadas telefónicas a cada uno de los beneficiarios que allí asistían; también estamos llevando las viandas de alimentos y hemos realizado la vacunación de todos y cada uno de los beneficiarios", apuntó.En ese sentido, remarcó que "este es el momento de mayor protección que debemos brindar a nuestros adultos mayores y la mejor manera de realizarla es quedándonos en nuestras casas".En tanto, el director de Adultos Mayores, Pedro Manucci, informó sobre las tareas que se concretan en beneficio de esta franja etaria, destacando la importancia de realizar actividades físicas en los hogares, como así también el contacto social a través de diferentes formas de comunicación virtual.Indicó que el trabajo desde la Dirección a su cargo se está realizando en coordinación con la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Políticas de Cuidado. "Consideramos que la actividad física es un dispositivo primordial no farmacológico para mantener y sostener la autonomía física funcional durante el mayor tiempo posible. Es por ello que se vienen realizando distintas acciones en pos de fomentar el cuidado de la persona mayor dentro de su casa", dijo y en ese sentido, enumeró "distintos videos donde los protagonistas han sido en primera persona los adultos mayores donde instan a quedarse en su casa pero que sigan moviéndose en su propia casa. Esto no implica que se adopte una postura pasiva, sino que sigamos teniendo una rutina como veníamos teniendo hasta el tratamiento de la pandemia".Por otro lado, dijo que se viene desarrollando, en articulación con la Subsecretaría de Deportes, una serie de videos didácticos para que lo puedan desarrollar las personas mayores tanto en el ámbito comunitario como también en las residencias de larga estadía aquellas personas que están institucionalizadas.Destacó que "el primordial objetivo es que las personas mayores sufran el menor impacto posible en su salud, tanto física como biológica y mental".En este sentido, consideró que "si bien recomendamos la actividad física como dispositivo primordial, abordamos a la persona en forma integral y si bien la actividad física va a abordar primordialmente el aspecto biológico y psicológico, no olvidarnos el aspecto social". Entonces, recomendó a las personas mayores "que sigan sosteniendo sus redes de apoyo, tanto en el ámbito familiar, como sus pares, amigos con los que venían desarrollando sus distintas actividades hasta el aislamiento".Apeló entonces "a la solidaridad de la comunidad para que se sigan manteniendo en comunicación con las personas mayores y sobre todo con aquellas personas mayores que viven solas". En este punto, opinó que "estas vías de comunicación deben ser diferentes a las que estábamos acostumbrados", por lo que invitó a "repensar, y que esta etapa sirva para reconstruirnos, reeducarnos y explotar otras vías de comunicación, como son las nuevas tecnologías".En otro orden, agradeció a las instituciones sin fines de lucro, tanto al personal como directivos, porque "sabemos que hacen un trabajo silencioso e incansable, y hoy por hoy en esta redefinición que tenemos, tanto de personal como de horarios y participación, están haciendo un doble esfuerzo"."Es un mandato del gobernador Gustavo Bordet y de la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira, que nos preocupemos y nos ocupemos personalmente de este tipo de instituciones para que brinden el mejor servicio posible como lo vienen desarrollando", remarcó.Luego brindó el teléfono de la Dirección de Adultos Mayores 0343- 4311442, y el mail adultosmayoresentrerios@gmail.com para cualquier consulta o inquietud.