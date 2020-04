Localidad entrerriana obliga a usar barbijos a quienes ingresen a la ciudad

Foto 1/2 Ilustrativa Foto 2/2

Mientras se daba a conocer oficialmente que la cuarentena se extenderá hasta el 23 de abril, Urdinarrain tomó nuevas medidas para prevenir el contagio de la COVID ? 19 entre las personas.



Si bien, hasta el día de hoy, no hay casos sospechosos en la ciudad, se decidió que todos los proveedores, que llegan a Urdinarrain desde distintos puntos de Entre Ríos y de provincias vecinas, deberán usar en forma obligatoria el barbijo o tapa boca. Cabe señalar que este elemento estará disponible en los ingresos permitidos a la ciudad, y se le dará en forma gratuita a los que quieran ingresar y no lo tengan. Con esta acción se minimiza el riesgo de contagio y se aumentan las medidas de control para los que vienen de otras ciudades.



Además se permitirá el corte de pasto en el frente de las casas, ya sea que lo realice el dueño o se tercerice el servicio, teniendo en ambos casos la precaución de contar con elementos de higiene y sobre todo que esta actividad no sea generadora de un circuito de gente.



Desde el Municipio aconsejaron mantener y reforzar todas las recomendaciones de higiene personal, (como la de mantener la distancia entre las personas) y evitar el aglutinamiento en centros de cobro.