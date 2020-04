Brindan un servicio de atención psicológica por la pandemia en Chajarí

Características del servicio

¿Cómo cuidar la salud mental en tiempos de cuarentena?

La municipalidad de Chajarí, por iniciativa de la Secretaría de Ciudadanía e Inclusión y funciona, brinda un servicio de atención psicológica frente a la pandemia del COVID-19, de lunes a viernes, de 9 a 12 hs.Este servicio es gratuito y se brinda a través del teléfono 15471683. Según informaron desde la comuna, un conjunto de psicólogas estará disponible cada mañana, con el fin de brindar un espacio de escucha que permita un tránsito saludable ante la situación de emergencia, fomentando tranquilidad y bienestar en la población.Ante esta emergencia sanitaria que afecta a todo nuestro país, desde el Gobierno de la Ciudad de Chajarí se conformó un equipo de trabajo integrado por profesionales para la contención y acompañamiento de personas durante la situación de cuarentena.Desde la Secretaría de Ciudadanía e Inclusión han emitido un comunicado manifestado que "cuando ocurre un evento que pone en riesgo nuestra salud y la de nuestro entorno, es normal entrar en un desequilibrio emocional. La vivencia de cuarentena puede generar sentimientos como ansiedad, angustia, miedo, tristeza, enojo, frustración, ambivalencia, sentimientos de soledad, sensación de encierro, aburrimiento y desorganización. Es por esto que ofrecemos la posibilidad de atravesar este evento inesperado y disruptivo de la cotidianidad con acompañamiento y contención profesional".El servicio de atención psicológica funciona, de lunes a viernes, de 9 a 12 hs. Es gratuito y se brinda a través del teléfono 15471683. Es abierto a toda la población de Chajarí para que pueda acceder al mismo en un momento de emergencia.Este dispositivo tiene por base la intervención en situación de crisis y emergencia, lo que no constituye un dispositivo terapéutico. En caso de requerir un proceso terapéutico se deberá optar por otro tipo de servicios públicos o privados. De acuerdo a la necesidad se puede consultar al servicio tantas veces como se lo requiera."La situación que estamos viviendo provoca un impacto psicológico importante, que afecta nuestro bienestar emocional, vínculos y calidad de vida, es fundamental cuidar nuestras emociones y pensamientos. No estas solo, Cuida tu Salud Mental". Secretaría de Ciudadanía e Inclusión.En diálogo con la, la Psicóloga Margarita Torres compartió algunos conceptos y consejos en cuanto a este tema. En primer lugar manifestó que "las estadísticas muestran que la salud mental es la segunda causa de enfermedad en el mundo", que en situaciones excepcionales como este aislamiento obligatorio se puede incrementar, "porque la persona pierde todos sus ritmos, sus rituales, sus sistemas de seguridad; entonces es importante tratar de conservar un poquito una estructura para no llegar a una crisis mayor".En este sentido, la Psicóloga brindó algunos consejos para "mantener nuestra estabilidad", explicando que son recomendaciones o tips que se vienen compartiendo, "que son muy reales y que al aplicarlos funcionan".Antes que nada, aclaró que "lo primero que tenemos que tratar de hacer es conservar un ritmo porque todo el cuerpo se organiza. Se dice mucho en psicología: orden externo implica orden interno. Si yo puedo conservar un ritmo de levantarme medianamente a una hora, acostarme a una hora, eso me va a ir ordenando".En segundo lugar, aconsejó que para cada día uno debe fijarse y tratar de sostener metas "tener cosas para hacer, porque pensemos que la persona que está en una cuarentena absoluta, que no puede salir a trabajar o hacerlo desde casa se encuentra con 20 o 25 días que no puede hacer nada de lo que habitualmente hacía, lo que le da identidad, lo que produce una crisis de angustia y ansiedad". A lo que agregó consejos relacionados a mantener la higiene personal, cambiarse de ropa (no quedarse en pijamas), y arreglarse.Otro tips es animarse a hacer cosas nuevas, "no quedarnos con la angustia de lo que no puedo hacer y el desafío es qué puedo hacer ahora, como leer, cocinar, hacer gimnasia en casa". A lo que agregó que es algo que "nos va a abrir una ventana a cosas nuevas, nos mantiene entretenidos, tenemos una meta, estamos haciendo algo por nosotros. Es lo básico: poder animarnos a hacer algo distinto", remarcó, además de aconsejar que sería bueno mantener estas nuevas experiencias una vez que volvamos a nuestra rutina habitual.Por último, entre otras cuestiones, Torres aseguró que "la idea es generar un cambio en nuestra calidad de vida. Yo estoy convencida que estos cambios en el mundo vienen a producir un antes y un después, en todo, en la economía, en la salud. Hay muchas cosas que tenemos que aprender y que tenemos que modificar, ese es nuestro gran desafío, animarnos a parar y a preguntarnos".