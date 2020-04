En el día de la Zamba aprendemos algunos pasos de esta tradicional danza

Video: 7 de abril: Día de la zamba

Por qué se celebra el 7 de abril



"La zamba es la danza nacional, se baila en todo el país y nos identifica mucho al exterior. Está dentro de las danzas vivas, que se baila de manera natural y espontánea en un montón de lugares sin necesidad de ir a una academia, pertenece al folclore vivo y hay muchas formas de bailarla, si bien hay ciertos pasos que respetar", dijo Nicolás Ellemberger a. Y agregó que "la característica de la zamba es que se baila con un pañuelo".Tras ello, el profesor mencionó que "es una de danzas que lleva más tiempo de aprendizaje, no lo considero difícil pero si hay que pasar por otras cosas antes. Musicalmente tiene otros tiempos, otro ritmo y se deben saber bailar otras danzas antes".Aunque hace algunos años se estableció al 29 de septiembre como el Día Nacional de la Zamba en honor al natalicio de Gustavo "Cuchi" Leguizamón, la fecha que se se había impuesto por fuerza de la tradición popular para honrar este estilo musical y sobre todo su danza tan característica, es el 7 de abril.En 2012, el Congreso de la Nación sancionaó la Ley Nº 1.696 que elegía al 29 de septiembre como el Día Nacional de la Zamba para recordar a unos de los padres del folklore argentino. A pesar de ello, bailarines y amantes de nuestra música de raíz siguen tomando al 7 de abril cómo referencia. ¿Por qué?La 7 de abril es para muchos la madre de las zambas: fue una de las primeras en inscribirse como tal en los registros de Sadaic y además la pieza musical tiene una historia muy particular, rodeada de un halo de misterio.Para empezar, no se conoce con rigor a su verdadero autor. Tampoco sabemos sobre el motivo de su nombre. Según escribe José Antonio Faro en su libro Zambas históricas y tradicionales, existen dos versiones: una es la que Andrés Chazarreta le escuchó tocar a músicos populares santiagueños, a inicios del siglo XX, y que en 1916 registró a su nombre, con una letra romántica, que nada explica en relación al 7 de abril.La otra historia es que en 1923, Manuel Gómez Carrillo, publicó una versión cuyas diferencias con la de Chazarreta son de notación musical, dato irrelevante para músicas de tradición oral. A esa reelectura Leda Valladares le agregó años más tarde una letra que tampoco explica el nombre.Santiagueños y tucumanos se disputan la pertenencia de la 7 de abril. La investigadora Isabel Aretz refiere que el verdadero autor sería un violinista tucumano conocido como el "Ñato Carrillo", que murió en 1911. Otras fuentes dan como autor al arpista Agenor Reynoso. Pero en Santiago del Estero es atribuida por tradición a diversos músicos populares de fines del siglo XIX, entre ellos un arpista, "el ciego Chaza". Los Hermanos Abalos decían que jamás se iba a conocer quién fue realmente su autor. En Sadaic hay dos registros: una de Chazarreta y la otra de Gómez Carrillo.Otro de los enigmas es el porqué del título de la canción, cuando en ninguna estrofa se hace mención a ello. Hay varias conjeturas: al noreste de Tucumán, en el departamento Burruyacú, existe una localidad con el nombre 7 de Abril. Una comuna sobre la Ruta Nacional 34, uno de los tantos pueblos de esa región que hasta mediados del siglo XX vivió de obrajes madereros y hoy extraña el tren.Por otro lado, el 7 de Abril se conmemora el levantamiento de Tucumán contra el gobierno de Juan Manuel de Rosas. La proclama del 7 de Abril de 1840, cuando Marcos Avellaneda encabezó el pronunciamiento de la llamada "Liga del Norte", que Rosas respondió con el envío del general Oribe y el coronel Mariano Maza para reprimir a los insurrectos, quienes al mando del general Juan Galo de Lavalle fueron derrotados en Famaillá. Avellaneda huyó al norte, pero Oribe lo alcanzó en Metán y lo fusiló. Llevaron su cabeza a Tucumán y la expusieron en la plaza principal durante varios días.