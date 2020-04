El Becario extiende los plazos para gestionar becas debido a la emergencia

El del nivel secundario vencía el 17 de abril pero se extenderá, y en el nivel superior se abrió el 1 de abril y no tiene fecha de cierre. Se amplió el horario de atención por chat.



En el marco de una nueva conferencia de prensa virtual que diariamente se realiza desde la Sala de Periodistas de la Casa de Gobierno, el director Ejecutivo del Instituto Becario, Sebastián Bértoli, trasmitió tranquilidad a los estudiantes y padres en relación a los plazos de inscripción para gestionar becas, apuntando que estos se van adecuando a la medida de la cuarentena. "Los plazos se inscripción se extenderán dado que el ciclo lectivo ha sido interrumpido. Teníamos como fecha para nivel secundario el cierre de inscripción el 17 de abril. Entendiendo que los establecimientos educativos continúan sin actividad y mucha de la información solicitada para gestionar una beca vienen de estos establecimientos. Po Eso se extenderá la fecha de inscripción de nivel secundario", aseguró Bértoli.



Precisó luego que hasta este lunes se contabilizaron 11.000 inscriptos con solicitudes finalizadas, y apuntó que luego del cierre de la fecha de inscripción entrará en etapa de evaluación, y de ahí se informará a cada solicitante en caso que cumpla con todos los requisitos sobre la adjudicación.



"Desde el organismo estamos activos mediante diferentes canales de comunicación, ya que tenemos la posibilidad hoy de que cada evaluador desde su casa pueda trabajar de manera online", detalló el funcionario.



En ese sentido, explicó que en el ciclo normal se estaba trabajando con el chat de 8 a 12, que es uno de los canales de comunicación, el que fue extendido en la cuarentena de 8 a 20, de lunes a viernes. "Tenemos 12 horas corridas un equipo de evaluadores atendiendo consultas e información que van solicitando quienes requieren estas becas", indicó.



Informó además que los meses de marzo y abril se abona a todos los becados 2019 con el 20 por ciento de incremento, como se informó desde el organismo. Indicó que marzo ya se pagó y abril se comenzará a pagar en unos días. "Todos los becados 2019 continuarán cobrando esas becas y tienen este tiempo la posibilidad de poder volver a reescribirse", aseguró.



Nivel superior

Respecto a los niveles terciario y universitario, indicó que la inscripción comenzó el 1 de abril y que no tiene fecha de cierre, a pesar de que en un principio estaba pautada para el 30 de junio.



"Vamos a extender seguramente esos plazos porque también como en el nivel secundario muchos de los requisitos para el nivel superior están en los establecimientos y hoy no se pueden retirar", dijo Bértoli, y reiteró: "Queremos darles la tranquilidad desde el organismo que los períodos de inscripción se van a extender y tendrán mucho más tiempo para que puedan buscar los papeles, boletines, certificados de alumno regular y los requisitos que solicitan en cada beca dependiendo del nivel", completó.