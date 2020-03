Provincia fortalece las políticas alimentarias y de cuidado ante el coronavirus

Articulación

En una nueva conferencia de prensa virtual realizada desde la Sala de Periodistas de la Casa de Gobierno, la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira, se refirió al los canales de comunicación establecidos en las diferentes áreas de esa cartera para asistir a la población y la tarea en articulación con los municipios, juntas de gobierno, comunas y la Nación.Por su parte, la subsecretaria de Desarrollo Humano y Políticas del Cuidado, Muriel Stablum, hizo referencia a las acciones que realiza la cartera social en el contexto de la cuarentena y remarcó las estrategias preventivas, de protección y cuidados que se lleva a adelante con los adultos mayores.Marisa Paira precisó que desde esa cartera se continúa trabajando, tal como lo ha indicado el gobernador Gustavo Bordet, "con una fuerte impronta articulada con los municipios, juntas de gobierno y comunas de la provincia, para fortalecer las estrategias de atención y contención de la sociedad".Dijo que cada área municipal y cada localidad está generando, acompañada por el Estado provincial y nacional, una estrategia propia con las fuerzas locales y con los agentes sociales, "lo que posibilita una mejor manera de atender la población de mayor grado de vulnerabilidad y de mayor riesgo".A su vez la ministra recordó que"Quienes tienen la Asignación Universal por Hijo o por Embarazo ya se encuentran pre-inscritos y no deben hacer otra inscripción. Esto es importante porque facilita que no se sature el sistema y se puedan inscribir quienes realmente lo necesitan", señaló.Por otro lado, apuntó que el viernes "se acreditó el refuerzo de la Asignación Universal prevista por el gobierno nacional y se puede retirar a través de los cajeros"."Desde el Ministerio también continuamos trabajando en elindicó Paira, que agradeció a los cocineros, cocineras, y al personal de las escuelas que están acompañando y sosteniendo la entrega de la comida.La funcionaria comentó que desde la cartera continúan trabajando con las organizaciones y movimiento sociales, con los comedores comunitarios y municipales, "reforzando con otros sector de la población que no es el que llega a los comedores escolares"."El Ministerio de Desarrollo, a través del Iprodi,Paira informó queLa ministra puntualizó que desde la Secretaría de Economía Social se está trabajando en dos líneas. "Por un lado, con un registro de emprendedores de la economía social para poder promover a través de un sistema de delivery lo que pueden ir produciendo, pensando en la posibilidad de fortalecer la producción de elementos frescos como veníamos trabajando en las acreditaciones y entregas de la tarjeta Alimentar a través de los mercados populares", explicó.Por otro lado, indicó que "hay un fuerte trabajo con las cooperativas de Rosario del Tala, Aldea Eigenfeld, Villaguay, Bovril, Paraná y Concordia, que se encuentran abocadas a la producción de barbijos para las distintas aéreas del Estado que los necesiten".Apuntó que el Ministerio de Desarrollo Social, a través de Deportes y Juventud, "está trabajando en desafíos, mensajes, y acompañamiento a la comunidad a través de videos y distintos materiales que están disponibles tanto en el Instagram como en el Facebook"."En estos tiempos es importante fortalecernos y fortalecer la solidaridad entre todos, dejar canales abiertos", dijo Paira y agradeció a los medios de comunicación y a las redes sociales "que nos permiten estar comunicados; aprovechémoslo para fortalecer los lazos, y para sacarnos dudas, porque hoy necesitamos cuidarnos entre todos y del esfuerzo de todos".En tanto, la subsecretaria de Desarrollo Humano y Políticas del Cuidado, Muriel Stablum, explicó que junto a la Dirección de Adultos Mayores "se vienen trabajando diversas estrategias preventivas, de protección y cuidados, específicamente de adultos mayores. Entendemos que es la población más vulnerable en esta situación".La funcionaria sostuvo que la situación implica "una reorganización social en la tarea del cuidado que día a día sostiene nuestra comunidad". En este contexto se trabajó con las instituciones que son de larga estadía, sean municipales, privadas o sin fines de lucro. Se hicieron recomendaciones que previamente fueron evaluadas por el COES y se les explicó a los adultos mayores que la situación es dinámica y que las emedidas dependen del escenario epidemiológico."Se tomaron medidas muy claras. Se suspendieron absolutamente todas las actividades que reunía a mucha gente, así como las actividades educativas dentro de las instituciones, visitas de familiares y de lo que fuera ajeno a las instituciones«, puntualizó.Desde la Subsecretaría articularon con todos los centros de jubilados y pensionados y las Iglesias donde participan muchos adultos mayores. En ese sentido, mencionó que hicieron hincapié en los primeros días de cuarentena porque la mayor cantidad de personas que se veían en la calle eran adultas mayores. "Tuvimos que trabajar mucho a nivel municipal para que puedan comprender que era la población más vulnerable y que se tenía que resguardar en su domicilio", indicó Stablum.Por otra parte, sobre los adultos mayores que no están institucionalizados, la funcionaria mencionó: "Trabajamos con la coordinación con los municipios, algunos tienen áreas de adultos mayores y otros tienen referentes, más que nada el resguardo en sus domicilios, la higiene y apelando a la solidaridad de los más cercanos de estas personas mayores, para hacer algún mandado o trámite y que ellos puedan estar tranquilos dentro de sus domicilios".Asimismo, habló de la importancia de la alimentación: "Estamos trabajando en reforzar la alimentación saludable de esta población", apuntó."Agradecemos a los cuidadores domiciliarios y de instituciones que con mucho amor, paciencia y responsabilidad están llevando adelante esta atención de la personas mayores. Han explicado las veces necesarias a las personas mayores cuál es la situación y por qué tienen que cuidarse más que cualquier otra persona", aseveró. "Sobre todo a los lugares donde hay personas que están transitando alguna demencia que son situaciones más complejas", agregó.Sobre el final de la intervención, agradeció al personal del Hogar de Ancianos Juana Sarriegui de Isthilart, que pertenece al Ministerio de Desarrollo Social: »Allí han tomado las medidas de manera rápida para poder brindar la mejor protección a los adultos mayores".