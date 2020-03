Gualeguaychú tiene una de las poblaciones más envejecidas del país

Según una proyección realizada por la Dirección Provincial de Adultos Mayores, hay 25.371 gualeguaychuenses mayores de 60 años. El dato, que en otro momento revelaría la buena expectativa de vida que hay en nuestra ciudad, hoy genera preocupación por la gran cantidad de personas en edad de riesgo (o cercana a la misma) alcanzada por el coronavirus.



En la provincia, solo hay más adultos mayores en Concordia (31.735) y en Paraná (76.926).



Mientras que en porcentaje, Gualeguaychú se ubica en el quinto lugar dentro de las poblaciones de mayor edad de la provincia, con un 21,42% de mayores de 60 años. Solo por delante de nuestro departamento se encuentran Victoria (21,59%), Nogoyá (22,48%), Diamante (22,83%) y Rosario del Tala, que encabeza el ranking con un 25,91%.



La situación de Entre Ríos con respecto a otras provincias también genera alarma en el sistema de salud. Las proyecciones del censo del INDEC del 2010 al 2018 demostraron un incremento del 10% al 15.54% de personas mayores de 65 años a nivel país, y Entre Ríos arribó al 16% de la población envejecida, por encima de la media nacional.



Entre Ríos es la tercera provincia más envejecida, según datos brindados por el Gerontólogo y Director del Hospital Geriátrico Pascual Palma de Paraná, Esteban Sartore, quien agregó que "la posición de nuestro país no escapa de la misma realidad, ya que en América Latina solo Cuba lo supera en proporción de adultos mayores".



Cuidados especiales por el Coronavirus



El especialista Esteban Sartore recomendó en primer lugar que alguien más joven realice los mandados, y que cada uno tenga en sus casas un rociador compuesto por 7 partes de alcohol y 3 partes de agua, para aplicarla por en las bolsas de las compras.



"La mejor forma de prevenir el contagio es que se queden en sus casas", enfatizó, y agregó que "no hay que tener ningún contacto físico y no compartir el mate". Para preservar el aspecto anímico, recomienda que las familias se comuniquen telefónicamente con ellos.



La mejor forma de prevenir el contagio es que se queden en sus casas



Por último, ante cualquier complicación en la salud, la primera medida es comunicarse con su médico de cabecera, para evitar en lo posible concurrir a los entes de salud.



Desde el Área del Adulto Mayor del municipio, el titular Victor Hugo Lapido aseguró que "se trabaja diariamente en fortalecer la red vincular, a través de la incentivación de la solidaridad de vecinos voluntarios y talleristas que asisten a los mayores que no cuentan con contención familiar, por ejemplo realizándole los mandados y con comunicación permanente por las redes sociales y conteniendo con especialistas la parte psicológica. (El Día)