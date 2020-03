Reorientan colectas de sangre ante disminución en la cantidad de donantes

En el contexto del aislamiento preventivo y obligatorio debido a la pandemia del Coronavirus y ante la previsible disminución abrupta de donaciones voluntarias, el Ministerio de Salud a través del Programa Provincial de Hemoterapia está planificando instancias alternativas para garantizar la provisión de los componentes sanguíneos requeridos de modo habitual por los establecimientos asistenciales de la provincia.



En ese sentido, quien esté en condiciones de donar sangre puede continuar haciéndolo. Para ello, solamente debe acercarse de manera segura al Banco de Sangre o Unidad de transfusión con Posta más cercano a su domicilio.



Al respecto, la referente del Programa Provincial de Hemoterapia, Lucrecia Etcheverry, señaló: "Queremos transmitirle a los entrerrianos que si bien hay que quedarse en casa, podemos hacer una salida responsable para donar sangre".



La importancia de la provisión de sangre de forma continua radica en que hay componentes sanguíneos que duran hasta 42 días pero otros se vencen a los 5 días, como las plaquetas utilizadas en los pacientes oncohematológicos.



Para facilitar la donación, la cartera sanitaria desarrollará en día, horario y lugar a confirmar, colectas externas. Las mismas se realizarán en lugares espaciosos y con el debido respeto de la distancia recomendada ante la pandemia de Coronavirus. Oportunamente el programa realizará las convocatorias mediante turnos programados para controlar la cantidad de asistentes y evitar aglomeraciones.



Cabe destacar que mediante consultas telefónicas al 0343 - 4224882 o por la fan page del programa (Hemodonación Entre Ríos), se brindará información previa a los potenciales donantes. El mecanismo busca, fundamentalmente, que quienes asistan a la convocatoria estén en óptimas condiciones de poder hacerlo.



Oportunamente, para llevar tranquilidad a los donantes voluntarios la profesional recordó que el Banco de Sangre del hospital San Martín de Paraná tiene un ingreso independiente por calle Pascual Palma 450 y amplió el horario de atención de lunes a viernes de 7 a 12. Además, el personal es exclusivo para los donantes (no realiza tareas asistenciales). Debemos donar sangre siempre Están en condiciones de donar sangre las personas de 18 a 65 años; que pesen más de 50 kilos; se sientan bien de salud y se presenten con el Documento Nacional de Identidad. Es indispensable que no se hayan hecho tatuajes, perforación, acupuntura o cirugía en el último año; no hayan tenido hepatitis después de los 12 años y que no estén cursando procesos respiratorios o gastrointestinales. También se requiere ajustarse a las recomendaciones actuales del Ministerio de Salud: no haber viajado al exterior, si ha tenido contacto con personas que viajaron a las zonas de circulación de Coronavirus tienen que pasar de 15 a 30 días desde que hayan regresado del viaje. Para hacerlo deben concurrir con un desayuno liviano, libre de grasas.



Tienen Bancos de Sangre los hospitales San Martín y Materno Infantil San Roque de Paraná (sector de Hemoterapia, de lunes a viernes de 8 a 11 y los sábados de 8 a 10); Delicia Masvernat de Concordia; Centenario de Gualeguaychú y Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay.



O a las Unidades de Transfusión con Posta que funcionan en los nosocomios: Santa Rosa de Villaguay; San José de Diamante; San Benjamín de Colón; 9 de Julio de La Paz; Nuestra Señora del Luján de General Ramírez; San Blas de Nogoyá; Sagrado Corazón de Jesús de Basavilbaso y San Roque de Rosario del Tala.