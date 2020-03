En el Día de la Memoria desde Provincia se reivindicó el rol del Estado presente

Atención Sanitaria

La vicegobernadora Laura Stratta remarcó este martes el trabajo de contención social y las políticas alimentarias que lleva adelante el gobierno provincial en el contexto emergencia. También recordó la fecha especial que celebra este 24 de marzo por el Día de la Memoria y reivindicó el rol del Estado "que protege".Stratta recordó especialmente la fecha del 24 de marzo y afirmó: "En el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y por la Justicia, en el que recordamos una página oscura de la historia de nuestro país, reivindicamos más que nunca la democracia, los valores de la democracia, el rol y el papel del Estado presente activo, promotor, que protege y que cuida a sus habitantes. Por eso estamos hoy aquí, para dar cuenta de lo que las distintas áreas del gobierno provincial vienen llevando adelante en el marco de esta emergencia".Mencionó que por pedido del gobernador Bordet diariamente se brinda información online de la Casa de Gobierno, "no solamente sobre lo que venimos desarrollando, sino de las articulaciones que venimos haciendo con las recomendaciones del gobierno nacional y también en articulación con los 17 departamentos de la provincia".Más adelante, la vicegobernadora destacó "la articulación que el Ministerio de Salud viene llevando adelante entre los efectores públicos y los privados" y dijo también "a los entrerrianos y entrerrianas que no solamente se están llevando adelante obras de infraestructura en la ciudad de Paraná, sino también en el resto de la provincia para fortalecer el sistema sanitario".Tras ello resaltó "la contención social en estos momentos difíciles como los que nos tocan atravesar, donde priorizamos las políticas alimentarias y también la defensa del consumidor. En estos contextos es muy importante que el Estado pueda activar todos sus mecanismos para cuidar y para proteger a cada uno de sus habitantes".Finalmente, Laura Stratta destacó que el gobernador "está al frente de la definición de estrategias de protección de la población" y "el trabajo del Ministerio de Salud, del COES, de las fuerzas de seguridad y de los equipos de Salud en todo el territorio provincial, de desarrollo social en los comedores escolares, de las cooperativas y talleres textiles, de defensa del consumidor, y de todos los estamentos de la provincia y los municipios que estamos fortaleciendo y tejiendo redes para atravesar estos momentos tan difíciles", dijo y reiteróY agregó: "Nos estamos preparando para lo que viene y están todos los recursos del Estado puestos para seguir adelante con este trabajo y se va a poder contar con 20 camas o unidades de cuidados críticos, cinco respiradores más una zona que va a ser para aislamiento de personas que no puedan realizarlo en su domicilio. En ese contexto hay más de 100 camas. Hay que tener en cuenta que no todo el mundo va a poder hacer el aislamiento domiciliario porque, por ejemplo, convive con alguien con factores de riesgo o habitan muchos en la casa. Hay que cuidar a nuestros adultos mayores así que se tendrán algunos criterios para algunas personas, por lo menos mientras se le toma la muestra y se espera el resultado, que estén aislados en un contexto total y donde no puedan contagiar a algún familiar o algún abuelo", expresó.En ese sentido, sostuvo que se están tomando todas las medidas a nivel provincial y desde el Ministerio de Salud se está saliendo a muchos lugares para evaluar los contextos y ya preparando la contingencia que pueda llegar a venir más adelante. "La provincia ha hecho muchísimos esfuerzos y lo sigue haciendo, todos tenemos claro de que el contexto socioeconómico previo a esto no era el mejor, y se han puesto a disposición todos los Ministerios trabajando en conjunto para ir resolviendo cada caso".Luego Bachetti precisó que siguen siendo cuatro los casos confirmados con coronavirus en Entre Ríos, 20 a la espera de confirmación y 21 descartados. De todas maneras, advirtió que esto es muy dinámico, y aún se están enviando estudios al instituto Malbrán.Precisó luego que los casos confirmados son dos de Gualeguay, y uno de Gualeguaychú. "Están todos con cuadros sintomáticos leves, o prácticamente ya asintomáticos", precisó tras recordar que "el 85 por ciento de los pacientes con el Covid-19 lo cursa con una gripe leve, coriza y un poco de fiebre". En ese sentido, reiteró la importancia de mantener el aislamiento y los cuidados pertinentes porque el virus tiene una taza de movimiento y transmisión muy elevada.En cuanto al trabajo voluntario que están realizando las personas para la confección de barbijos, Bachetti observó "lo positivo de nuestra sociedad, de quienes dan una mano, sean instituciones o particulares, y de ponerse en contacto con los distintos efectores. Esto sucede en toda la provincia", remarcó.Dijo que "el tema de los insumos es una dificultad. Es el caso del barbijo, camisolín y guantes", y sugirió que "se canalicen las ayudas y donde distribuirlas por el efector local o el 0800".Reconoció la colaboración de la sociedad y a los equipos de salud en toda la provincia. "Estamos trabajando muchísimo. Es una contingencia de la cual no ha experiencia previa. La Gripe A fue distinto porque se trabajó a sabiendo que había una vacuna y tratamiento asignado. Esto es nuevo y el esfuerzo que están haciendo los equipos de salud y desde el gobierno es importante. Por eso es importante el abrazo que sentimos de toda la población. Es bueno que esa ayuda sea organizada para que sea eficiente", insistió.Por otro lado, el subsecretario de Redes Integradas de Salud, explicó que la provincia recibe prácticamente en tiempo real desde Migraciones de Nación, "todas las personas que han vuelto a ingresar al país y que tienen domicilio en Entre Ríos, hacemos un control sobre eso, se está haciendo en las terminales con los micros que están volviendo para lo que trabajamos en conjunto con las municipalidades". Agregó que "también recibimos el listado y personal del Ministerio de Salud está llamando teniendo en cuenta la declaración jurada que se le hace firmar a cada persona que vuela entrar teniendo encuesta la dirección y los teléfonos, nos ponemos en contacto y ponemos los signos de alarma y que respete la cuarentena".Apuntó que "esa información se está mandando a los efectores de cada departamento para que, con el resguardo de la información personal de la gente por si hay alguna duda pueden llegar a tener el contacto de quien volvió del país".Bachetti, destacó que "más que el control que también debe estar, hay una cuestión personal. Las personas deben respetar la cuarentena, esto no es un capricho, no es una cuestión que a Argentina se le ocurrió. Hoy en todo el mundo es a única manera de mitigar y de hacer avanzar más lento a esta enfermedad. Hay que respetar el aislamiento, pero no por una cuestión individual, es por una cuestión colectiva, de todos. A esto lo paramos entre todos o no lo para nadie, ningún estado, ningún hospital ni ningún médico individualmente va a para esto, esto depende de todos".En cuanto a las personas que tiene prescripción de cierta actividad física, Bachetti explicó que "quien generalmente tiene indicación realizar ejercicios es alguien que tiene una comorbilidad, por ejemplo, un problema cardiovascular, obesidad a algún problema de salud. Esas personas son las más en riesgo están y deberían estar en la casa. Lo que sí pueden hacer dentro de la casa, tener alguna rutina aeróbica. Es decir, que sigan haciendo ejercicios y hay muchas rutinas que andan dando vuelta por internet que se pueden buscar para hacer ejercicio aeróbico dentro de la casa. No es recomendable que salga", sostuvo.