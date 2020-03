Santa Ana también canceló sus reservas turísticas por el fin de semana largo

Institucionales Federación cerró sus ingresos y se declaró asueto en el ámbito municipal

Y continuó: "La idea es evitar la circulación de gente, si bien nosotros no tenemos casos sospechosos del virus, tratamos de cuidarnos teniendo en cuenta que es una ciudad turística y que estamos en las puertas de un fin de semana largo donde teníamos casi el 100% de reservas".reconoció Zanandrea, al tiempo que explicó: "Tenemos una realidad geográfica que nos favorece porque tenés que entrar, y los que estamos acá adentro somos casi una familia y nos conocemos todos, sino recibimos gente no tendremos problemas".Respecto de cómo sigue la actividad en Santa Ana, el intendente detalló queFinalmente, y sobre la situación económica de la localidad, Zanandrea mencionó que "la experiencia de tantos años en la administración pública nos ayuda y fue así que tomamos precauciones"."Santa Ana es ordenado en lo económico, aunque no escapa a la realidad nacional donde pasamos por situaciones complejas, no debemos nada pero no nos sobra nada, la gente que más sufre es quien trabaja en la fruta, los mercados se han parado y esto es un parate general, lo que sumado a la crisis nacional y a la inflación nos afecta hace a un panorama complejo, pero tomaremos las medidas necesarias al respecto", cerró.