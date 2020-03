Coronavirus: Facultad de UADER instó a sus docentes a usar las aulas virtuales

Procedimiento para docentes

, mediante la resolución Nº 102-20,"Estamos trabajando para garantizar y resguardar el desarrollo de las actividades académicas ante cualquier posible escenario. Se trata de estar preparados y prevenir, y por sobre todas las cosas, no alarmar", explicó el decano Luciano Filipuzzi.Según se indicó desde la casa de altas estudios, "la disposición se enmarca en la actitud responsable asumida desde la institución, sin ánimo de generar preocupación sino de enfrentar organizadamente el escenario actual"."La Facultad de Ciencias de la Gestión está orientada bajo una modalidad de educación presencial mayoritariamente, pero ante una situación extraordinaria como la que se está atravesando, considera necesario arbitrar los medios que garanticen la construcción de conocimientos, y mitiguen las consecuencias de la pérdida de clases", destacaron.En ese orden,. En este sentido, se recuerda que la Facultad adhirió a la Resolución Nº 2020-82-APN-ME del Poder Ejecutivo Nacional que recomienda adoptar medidas preventivas de carácter general."Es importante transmitirle a la comunidad educativa tranquilidad, no debemos entrar en pánico, la única forma de cuidarnos es seguir las recomendaciones de prevención. Nuestra responsabilidad es dar respuesta a las demandas de formación de la comunidad universitaria y para eso estamos avanzando en la virtualización de las clases", manifestó Filipuzzi.Ante la gran cantidad de consultas, la institución informa que las clases no se suspenden, pero destaca que es un tema que se revisa a diario y quedará supeditado a las medidas que adopte la Universidad Autónoma de Entre Ríos, en consonancia con los protocolos nacionales y provinciales que establezcan las autoridades competentes correspondientes. En caso de que suceda se informará por los medios de comunicación oficiales de la facultad y se procederá al dictado de clases de manera virtual.El procedimiento para la creación de Aulas virtuales establece que se deberá enviar un correo electrónico a fcg_informatica@uader.edu.ar , detallando sede, carrera, cátedra, año de dictado, período (anual o cuatrimestral), comisión de cátedra y docentes. La fecha límite para hacerlo el 31 de marzo del corriente año.Del mismo modo, la Secretaría Académica instrumentará las capacitaciones necesarias para docentes, a fin de facilitar el manejo y maximizar el uso de espacios virtuales.Según se aclaró, a la fecha, la mayoría de los docentes de la Facultad ya cuentan con esta herramienta virtual en funcionamiento. Asimismo, se recordó que la medida es de carácter preventivo y sólo se aplicará la modalidad virtual en caso de suspensión de las clases presenciales dispuesta por las autoridades competentes.