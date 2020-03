Las medidas de Iosper para evitar propagación del coronavirus

De acuerdo a lo que informó el presidente del Directorio Obrero, Fernando Cañete se regulará el ingreso de afiliados a las oficinas para realizar trámites y la atención al público será con guardias.



Ante la situación epidemiológica actual y el estado en el que se encuentra el país para sensibilizar la vigilancia y respuesta integrada, Iosper "activó el protocolo del Ministerio de Salud, que implicará una serie de acciones para preservar la salud pública y, particularmente, el bienestar de los Afiliados y Trabajadores de la Obra Social Provincial", aseguró Cañete.



En ese sentido, precisó que se dispuso el refuerzo de elementos de higiene en las oficinas y centros de atención y se estableció que la atención al público se cubrirá con guardias y se regulará el ingreso a los edificios donde se realizan los trámites, por lo que no podrán pasar más de cinco afiliados por vez en Paraná y Concordia y tres en las demás delegaciones.



"Frenar el coronavirus es responsabilidad de todos, por lo que se pide comprensión, responsabilidad y solidaridad de los Afiliados, por lo que si no tienen que hacer trámites urgentes no deambulen por las Delegaciones", indicó Cañete, quien subrayó que estas medidas se tomaron "para que quienes tienen necesidad extrema puedan ser bien atendidos".