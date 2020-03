Abrieron las inscripciones para un nuevo ciclo de cursos en UTN Paraná

Qué es Minería de Datos

La subsecretaria de Posgrado de lacomunicó que ya abrió las inscripciones paraLos cursos en Minería de Datos están destinados a egresados de diversas carreras de Ingeniería y de otras carreras del país que requieran formación específica en esta temática: Contador Público, Economía, Administración, Actuarios, Medicina, Biología, Bioingeniería, Bioinformática, Agronomía, Climatología, por citar sólo algunas."La Minería de Datos es lo que nos permite explorar y explotar las grandes bases de datos. El gran desarrollo tecnológico nos ha permitido acumular grandes volúmenes de datos de diferentes fuentes. Pero esos datos están en bruto, no nos servirían demasiado sin un tratamiento posterior, un análisis de esos datos que permita convertirlos en información que puede ser útil para diferentes disciplinas. Eso es lo que busca este tipo de capacitación, que haya más profesionales capacitados en el tratamiento de esos datos", explicó la subsecretaria de Posgrado de la UTN Paraná, María Inés Mastaglia.Los cursos y seminarios que se ofrecen han sido aprobados por el Rectorado de la UTN (Ord. CS 1584/2017) y autorizada su implementación en la Facultad Regional Paraná (Resol. CS 572/2017)La modalidad de cursado es presencial, contemplando clases teóricas y prácticas, los días viernes y sábados. La duración del ciclo completo de cursos es de 2 (dos) años.: Subsecretaría de Posgrado y Capacitación Continua. Almafuerte 1033. Tel: 343-4241987-4243694-42423054 (Int: 137) posgrado@frp.utn.edu.ar La Minería de Datos (Data Mining), también referenciado como descubrimiento del conocimiento en Bases de Datos (Knowledge Discovery in Databases o KDD), ha sido definida como el proceso de extracción no trivial de información implícita, previamente desconocida y potencialmente útil.El crecimiento explosivo de las bases de datos, y aún mayor de Internet, aceleran la búsqueda de técnicas y herramientas que, de manera automática y eficiente, generen información a partir de los datos almacenados. Este es el objetivo de las técnicas de Data Mining y Knowledge Discovery.Estas técnicas han adquirido enorme importancia en áreas tales como estrategias de marketing, soporte de decisiones, planeamiento financiero y el análisis de datos científicos, entre otrasLa única oferta nacional de formación de posgrado es en Capital Federal, en dos Universidades.En la Universidad de Buenos Aires, la carrera se dicta desde el 2003 y tiene un número cada vez mayor de alumnos, tanto nacionales como extranjeros. Su ex directora, Dra. Ana Silvia Haedo, es la actual Directora de la propuesta que ofrece la UTN Paraná y coordinadora de los cursos que se comenzarán a desarrollar este mes.