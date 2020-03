Salud socializó los protocolos de atención de enfermedades emergentes

Diagnóstico/acciones



Organización de la respuesta asistencial

Presencias

La ministra de Salud, Sonia Velázquez, presidió un encuentro de trabajo que convocó a las autoridades de los 65 hospitales y de los centros de salud con guardia activa. Allí, junto al equipo técnico, transmitió los lineamientos y protocolos de acción ante el mapa epidemiológico actual.El Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina de Paraná fue el punto de encuentro de la jornada de trabajo que reunió a los responsables de los principales establecimientos públicos de Salud de toda la provincia. En la oportunidad la titular de la cartera, Sonia Velázquez, junto a los funcionarios que la acompañan en este nuevo período, dio cuenta de la situación epidemiológica actual que atraviesa el sistema sanitario provincial y expuso los lineamientos de trabajo para este año. Además, en el marco de la reciente conformación del Comité de Organización de Emergencia en Salud (COES), se comunicó la planificación de la respuesta asistencial de la red sanitaria organizada en función de la regionalización vigente.En sus palabras de apertura la ministra Velázquez destacó como fortaleza que en el país se haya recobrado el estatus de Ministerio de Salud a nivel Nacional: "Necesitábamos recuperar la rectoría a nivel nacional para que el componente interjuridicccional entre Nación, provincia y municipios pudiera ser una realidad", indicó.De este modo, informó que a partir de las iniciativas planteadas por la cartera nacional durante el último Consejo Federal de Salud (Cofesa), es que el gobierno provincial tomó la decisión política de crear el Comité de Organización de Emergencia de Salud (COES), "sancionado con fuerza de resolución ministerial en Entre Ríos, a fin de poder planificar y aunar todos los criterios para poder desarrollar nuevas estrategias en función de los emergentes sanitarios que nos están atravesando"."Es en ese sentido que la primera convocatoria se realiza en esta fecha para todos ustedes, para trabajar específicamente este plan de conformación y acción sin dejar de lado la atención del proceso salud-enfermedad con un paradigma inclusivo, garantizando también las prestaciones vinculadas a las enfermedades crónicas no transmisibles que diariamente asisten al sector", explicó Velázquez.En la oportunidad el director de Epidemiología y coordinador del COES, Diego Garcilazo, brindó un panorama detallado de las tres patologías emergentes que han sido priorizadas.- En relación a Sarampión: "No podemos dejar de lado todo lo que tiene que ver con inmunizaciones, ya que el país se encuentra con un brote (localizado en la provincia de Buenos Aires) con 150 casos y un caso fallecido", expresó el epidemiólogo.- Respecto del dengue: Se informó que a la fecha se registran 69 casos en Entre Ríos, en un contexto donde todas las provincias del centro y norte del país tienen circulación autóctona. "El trabajo más duro e importante está en la parte de terreno: en los centros de salud y hospitales, en colaboración con los municipios, quienes cumplen un rol fundamental en lo que tiene que ver con los bloqueos y las tareas comunitarias".- El tercer eje, que es el que actualmente acapara más atención mediática, está relacionado al evento epidemiológico incorporado recientemente a partir de la identificación del nuevo coronavirus. "Esto también nos va a desafiar, mayormente desde el punto de vista de la organización, ya que no es una enfermedad que precise de recursos extraordinarios, sino que más bien requiere de una capacidad de organización entre todos los niveles de salud", señaló Garcilazo.A partir de la potestad del COES, establecida en la Resolución Nº 633/20 que creó el órgano, el Comité tiene la responsabilidad de elaborar, definir y coordinar el Plan Operativo destinado a implementar las medidas de comunicación, de prevención y de organización de la respuesta asistencial.Parte de este Plan Operativo se refiere a la definición de las competencias técnicas de los diferentes efectores de salud de la red pública oficial. Así, a las autoridades presentes se las informó acerca de la organización de la respuesta asistencial de la red sanitaria pública organizada por regiones sanitarias, de acuerdo a la capacidad de asistir a pacientes con sospecha de Covid-19.Además, se plantearon los criterios para identificar un caso como sospechoso; los circuitos operativos para la toma de muestras; medidas de aislamiento y procedimientos para la derivación correcta de pacientes en aquellos lugares en los que, por la estructura de recursos disponibles, no cuentan con la capacidad de asistir primariamente a pacientes con sospecha de Covid-19."Hoy, al no tener transmisión local en nuestro país, no es un evento habitual o que nos esté desafiando diariamente; sin embargo, consideramos que el coronavirus va a ser un elemento que nos va a acompañar durante el invierno y debemos estar preparados", señaló Garcilazo.Nuevas recomendacionesFinalmente, se indicó que nuestro país continúa en fase de contención del virus y cuenta con protocolos de respuesta en función de la situación epidemiológica, que es dinámica y se evalúa en forma permanente para la implementación de las acciones planificadas ante cada escenario.A la fecha, las áreas de transmisión sostenida son Europa y Estados Unidos, además de China, Japón, Corea del Sur e Irán.Se agregan a las recomendaciones vigentes desde el primer día, las recomendaciones destinadas a escuelas; las dirigidas a personas que ingresen al país, provenientes de zonas con transmisión de coronavirus; recomendaciones para personas mayores (de 65 años o más) consideraciones en torno a la participación en eventos masivos.Del encuentro participaron los autoridades de los 65 hospitales que conforman la red pública provincial; los responsables de los Centros Regionales de Referencia Ramón Carrillo, Arturo Oñativia y Gerardo Domagk de Paraná; La Constitución y Ramón Carrillo, de Concordia; y de los centros de atención primaria Samuel Margasín, de San Benito; Luis Gianotti de Oro Verde; Colonia Avellaneda, de la localidad homónima; La Bianca, de Concordia; Martín Fierro, de Hernández; Eduardo Laurencena, de Aranguren; Diego Paroissien, de Ubajay; y Rubén Ghiggi, de Aldea Valle María.