Abrieron las inscripciones para los Talleres Deportivos Municipales

Desde la Dirección de Deporte y Juventud del Municipio se informa a los interesados que ya se encuentran abiertas las inscripciones para las actividades que dependen de la Escuela Municipal de Deportes.Los talleres para el 2020 son:Atletismo (a partir de los 12 a 18 años) en la Pista de la Salud y Galpón Multipropósito los días martes y jueves de 18:30 a 20:00 hs.Rugby (a partir de los 12 a 18 años) en el Complejo La Estación los días lunes y jueves de 19:45 a 20:45 h y los viernes de 18:30 a 19:30 hs.Hockey Femenino (a partir de los 9 años de edad) en la cancha de hockey del Complejo La Estación, los días martes y jueves de 10:00 a 11:00 hs para categoría sub 14 y sub 16; y martes y jueves de 17:30 a 18:30 hs para la categoría sub 12 y sub 18.Tenis de Mesa (a partir de los 9 años de edad) en el NIDO, los días lunes y miércoles de 18:15 a 19:15 hs.Handball (a partir de los 12 a 18 años) en el Complejo La Estación, los días lunes, martes y jueves de 18:30 a 19:30 hs.Taller de Yoga (para Jóvenes y adultos) en el NIDO, los días martes y jueves de 9:30 a 10:30 hs y por la tarde de 18:30 a 19:30 hs.Taller de Taekwondo (a partir de 9 años de edad) en el NIDO, los días miércoles y viernes de 19:00 a 20:00 h, y de 20:00 a 21:00 h.Además, ya están confirmados los días y horarios por escuela para Mini hándbol, actividad extra escolar 2020:Escuela Caseros, los días martes y miércoles de 17:00 a 18:00 hs.Escuela Mariano Moreno, los días martes y jueves de 17:00 a 18:00 hs.Escuela General Urdinarrain, los días martes y miércoles de 17:00 a 18:00 hs.Escuela NINA 9 de Julio, los días lunes y miércoles de 16:30 a 17:30 hs.