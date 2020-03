Refuerzan acciones para prevenir nuevos casos de dengue

Durante el encuentro, se hizo un análisis de los casos de dengue autóctonos e importados detectados no sólo en Paraná sino en el resto de la provincia y consideraron las acciones que se tomaron a nivel Nacional para frenar el avance de la enfermedad. La alerta está puesta en las altas temperatura, ya que, de mantenerse la ola de calor, las próximas dos semanas podrían ser las más favorables para la transmisión de la enfermedad, advirtieron.En la reunión participaron la Secretaria de Participación y Gestión Comunitaria, Juliana Robledo, la Subsecretaria de Ambiente y Acción Climática, Vanesa Zehnder, y la Subsecretaria de Salud Comunitaria, Micaela Rey, de parte de la gestión municipal y la Ministra de Salud, Sonia Velázquez, el Secretario de Políticas de Salud, Guillermo Zanuttini y parte del equipo de Epidemiología de la provincia de Entre Ríos.Las autoridades municipales y provinciales analizaron el contexto entrerriano respecto de los casos de dengue detectados y cuál es la situación en los países de la región, entre ellos Brasil, Paraguay y Bolivia. Desde la Subsecretaría de Ambiente y Acción Climática de la comuna se solicita a los paranaenses que extremen las medidas de prevención, entre ellas, el uso de repelentes, y evitar la acumulación de agua tanto dentro como fuera de la vivienda. "El mosquito transmisor del dengue es domiciliario, por lo que las acciones primarias dependen, exclusivamente, de cada paranaense. Es necesario reiterar que el dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti, que se lo distingue porque tiene manchas blancas en sus patas. Cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona enferma de dengue y luego pica a otras personas les transmite esta enfermedad", señaló Zehnder.En Argentina, son 15 las provincias en las que se registraron casos de dengue, por lo que tanto la Nación, las provincias y los municipios, entre ellos el de Paraná, están intensificando sus acciones para evitar un brote de la enfermedad."El 2019 hubo en la región de ´Las Américas´ como la llama Organización Panamericana de la Salud, más de 3 millones de casos de dengue, donde Brasil tuvo la mayor cantidad de casos, por lo que Argentina, por ser país limítrofe, está en riesgo porque en 15 provincias tenemos circulación del virus del dengue", señaló Zehnder.En cuanto a la situación en Paraná, desde la Secretaría de Participación y Gestión Comunitaria del municipio, se reiteró que se continúan realizando los bloqueos sanitarios ante la confirmación de nuevos casos en la ciudad. El lunes se trabajó en la zona de General Espejo y hoy en San Agustín, donde los agentes municipales y del Ministerio de Salud de la Provincia, recorren la zona, para efectuar no sólo el bloqueo y las fumigaciones sino también la búsqueda de febriles que no hayan tenido diagnóstico.La fiebre está acompañada de dolor detrás de los ojos, de la cabeza, muscular y de las articulaciones. También, la persona puede presentar picazón y/o sangrado de nariz y encías; náuseas y vómitos; manchas en la piel y cansancio intenso."Es importante que las personas que sientan algunos de estos síntomas acuda inmediatamente al médico para recibir el tratamiento", reiteró la funcionaria.