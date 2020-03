Asumieron nuevos directores de organismos culturales provinciales

Foto 1/2 Foto 2/2

Esta semana la secretaria de Cultura de la Provincia, Francisca D´Agostino puso en funciones a los nuevos directores del Centro Cultural La Vieja Usina y la Casa de la Cultura de Entre Ríos, ubicados en la capital entrerriana pero con desarrollos y gestiones competentes en todo el territorio provincial. Los dos nuevos funcionarios fueron elegidos para los cargos teniendo en cuenta el requerimiento del gobernador Gustavo Bordet de atender a una nueva experiencia de gestión que contemple primordialmente al desempeño federal y representativo del territorio entrerriano. Cabe destacar que en relación a ello, los perfiles de los nuevos directores cumplen ampliamente los lineamientos.



Acompañados por D´Agostino los nuevos funcionarios visitaron las instituciones acompañados por Germán Gómez subsecretario de Gestión Cultural y Federico Prieto director de Formación y Diversidad Cultural. El grupo mantuvo reuniones con los equipos de trabajo de los organismos de cara a la proyección de la planificación de un nuevo año de trabajo. En las visitas, la funcionaria al frente de la cartera de Cultura de la Provincia resaltó la experiencia como gestores culturales en relación a los nuevos directores que asumen sus funciones.



La Vieja Usina un espacio versátil lleno de posibilidades



La nueva directora del Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina, Yanina Porchetto, expresó "es un honor y una alegría haber sido convocada para trabajar en La Vieja Usina por el equipo de trabajo que tiene la Secretaría de Cultura, por quién es la secretaria y por la gestiones que ha tenido desde el inicio de sus actividades con Soledad Salvarredy y luego con Francisca D´Agostino".



La gestora cultural se refirió también a su nuevo rol es "un desafío porque me implica pensar desde un territorio físico y un espacio como lo es un centro cultural y de convenciones; y al mismo tiempo pensar en cómo trascenderlo y gestionarlo como un organismo provincial que está vinculado con todo el territorio de la provincia".



En relación al espacio de la institución Porchetto manifestó: "La Vieja Usina alberga distintas y muy diversas manifestaciones culturales y allí me parece que radica una de las fortalezas más importantes. Esa diversidad, variedad, versatilidad y capacidad de adaptación del espacio para realizar distintas propuestas culturales -no solo artísticas- son algunas de las potencias más importantes".



La Casa de la Cultura: una casona que se re inventa



A su turno, Sebastián Bergalio, convocado para ser el director de la Casa de la Cultura de Entre Ríos también se mostró muy emocionado por poder sumarse al equipo de trabajo de la Secretaría de Cultura de la Provincia. "Es un desafío tener la posibilidad de ocupar la dirección de un espacio tan importante y querido para la ciudad. Vamos a trabajar para que ese sentir se transmita al resto de la provincia. Se trata una oportunidad para llevar adelante la gestión y la programación de un espacio que ha estado muy activo, con muchas propuestas y muy diversas".



Bergalio manifestó su deseo de "continuar trabajando por la diversidad cultural y la inclusión en línea con las políticas culturales que lleva adelante la Secretaría, con el claro objetivo de ampliar el territorio albergando a las diferentes expresiones artísticas de ambas costas".



Experiencias y recorridos



Yanina Porchetto tiene 43 años, es Licenciada en Comunicación Social y especialista en Gestión Cultural. Oriunda de Concordia. Su vasta trayectoria en gestión fue realizada en la disciplina teatral, realizando trabajos de asistencia de producción y comunicación. Entre sus trabajos destacados se encuentra su gestión al frente del Instituto Nacional del Teatro (INT) como Representante Provincial (2004-2008). Luego, también fue representante Regional Centro Litoral en el Consejo de Dirección del INT (2006-2008). Fue Secretaria General del Consejo de Dirección del INT durante los años 2007 y 2008.



Al igual que Porchetto, Sebastián Bergalio es oriundo de Concordia. Tiene 38 años, es abogado y músico. Además posee formación en Gestión Cultural. Participó en experiencias de producción y comunicación en fundaciones y centros culturales en la costa del Uruguay. Como artista participó de la murga Corta la Bocha, del conjunto de folclore latinoamericano La Casa en el Aire, del conjunto de tango y jazz Dandy Trío, del espectáculo musical La Rockabilly, y de las bandas de rock Monja, Mate Eléctrico y Augusto Márquez.