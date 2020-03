Ayudar hace bien: El hospital de Seguí armó un ropero solidario con donaciones

El hospital Lister de Seguí fue beneficiario, por segunda vez consecutiva, de la 15º edición de la jornada solidaria Once por Todos - Ayudar hace bien, que se realizó el 8 de diciembre pasado."Tuvimos buena repercusión porque la gente, como siempre, porque se donó alimentos, ropa, y gran cantidad de comestibles que se necesitan para los más carenciados", comunicó ael director del nosocomio, Edgardo Olivo.El hospital Lister de Seguí cuenta con consultorios de clínica médica, cardiología, pediatría y la guardia que permanece abierta las 24 horas. La cantidad de pacientes que se atiende de muchos factores, uno es la época del año.Y la jornada solidaria que organizaen beneficio de hospitales, escuelas y ONGs, ayudó a que el nosocomio pueda conformar un ropero solidario. "Fue importantísimo porque no solo se ayudó a la comunidad hospitalaria, al paciente que se interna, sino que también pudimos colaborar con familias carenciadas del campo porque, por ejemplo, cuando llueve, a través del ropero la gente podía venir y llevar lo que necesitaba", aseguró Olivo.Al dar cuenta sobre cómo se distribuye la ayuda, éste enumeró: "Los alimentos se distribuyeron a los colegios, los pañales fueron para el hospital y el asilo de ancianos, que es lo que más se ocupa, y todavía nos quedó ropa para donar"."Que esto sea un aliciente para que la gente siga donando porque se da todo el año, no solo en ese momento. Todo el año colaboramos repartiendo", destacó.En ese sentido, el directivo hizo hincapié respecto a "que se sepa que quien trae su donación, no termina en una sola institución, sino que se abre toda la comunidad".