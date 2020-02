Proponen crear el Consejo Provincial de Cultura

Los intercambios más importantes tuvieron que ver con potenciar trabajos e iniciativas culturales en el territorio provincial, promover espacios de formación y potenciar recursos, en una jornada que se realizó en la Sala Antequeda de Paraná con una gran convocatoria. Estuvieron presentes representantes que se dedican a las áreas de cultura de 55 municipios entrerrianos



Además, participaron los directores de cultura de todos los organismos provinciales quienes luego de presentarse desarrollaron brevemente la misión y visión de sus instituciones, dando la bienvenida a futuros trabajos con las direcciones de cultura municipales.



Ante unas 100 personas Francisca D'Agostino coordinó la reunión en representación del Estado provincial. Al dar la bienvenida la funcionaria remarcó, "es una alegría inmensa poder concretar esta primer reunión -y esperamos sea la primera de muchas-. Es una voluntad política de esta gestión y de nuestro gobernador Gustavo Bordet poder generar articulaciones con los municipios. Esta gestión maneja un concepto de cultura que vas más allá de lo turístico, lo artístico o lo eventual y tiene que ver con las manifestaciones y las prácticas sociales".



Y agregó: "El objetivo principal de la creación de un Consejo Provincial de Cultura será llevar adelante políticas públicas desde la Secretaría de Cultura que tengan arraigo en las necesidades de cada municipio. Para nosotros es muy importante construir políticas públicas en base a las necesidades del territorio y para poder llevarlas a cabo necesitamos de la articulación con las personas que están allí, compartiendo particularidades y problemáticas. De ese objetivo principal se desprenden otros que giran en torno a la articulación de las comunidades con el Estado Provincial, y de los municipios entre sí. La misión es que exista un intercambio y tejer redes para gestionar recursos en conjunto. Una gestión articulada nos ayudará a maximizar los recursos disponibles".



Al mismo tiempo destacó: "La invitación también es para conocernos entre nosotros; conocer el patrimonio tangible e intangible del cual disponen las comunidades entrerrianas en relación a lo cultural. Si no conocemos ese patrimonio no lo podemos defender, ni cuidar, ni apropiarnos. En ese sentido, si confluimos en una red podremos articular con otros organismos del Estado e instituciones y organizaciones del tercer sector.", finalizó la funcionaria.



A su turno, el subsecretario de Cultura, Germán Andrés Gómez, se presentó diciendo "nosotros creemos que la cultura tiene múltiples dimensiones y en esas dimensiones tenemos que ser capaces de trabajar, identificando los actores, las necesidades, las carencias y los aliados en la gestión. Una buena planificación es clave para no desbordarse en las urgencias de todos los días. Interesante sería poder trabajar en una agenda que sobrepase esas urgencias; y al mismo tiempo sea un espacio colaborativo para todos. La mejor forma de medir la temperatura del territorio es salir de los escritorios, ese es el desafío para que las políticas estén formalizadas y sean apropiadas por los ciudadanos".



Finalmente, Federico Prieto director de Formación y Diversidad Cultural, retomó los objetivos del Consejo Provincial de Cultura "El objetivo primordial del Consejo es poder transformarlo en ley y dinamizar las políticas culturales que pueden ser implementadas pensando a largo plazo. Nos interesa poder reunirnos periódicamente una vez cada dos meses creando una agenda que surja de estos encuentros".



En marco de la jornada Prieto adelantó que desde la Secretaría de Cultura se lanzarán una serie de ciclos de formación para los gestores de los municipios que comprenderán: capacitaciones para técnicos iluminadores y sonidistas de salas oficiales e independientes; capacitaciones de fiestas populares y carnavales; capacitaciones sobre museos y patrimonio; y capacitaciones en gestión cultural pública. Finalmente presentó ante los presentes un formulario de trabajo para recabar datos con el fin de conocer las realidades objetivas de cada localidad (colectividades, recursos con los que se cuenta, articulaciones, artistas), y explicó que se creará una base de datos colaborativa para seguir desarrollando.



Estuvieron presentes representantes de los municipios de Paraná, Basavilbaso, Concepción del Uruguay, Hasenkamp, Gilbert, Concordia, Cerrito, Urdinarrain, Macia, 1º de Mayo, Herrera, Santa Anita, Caseros, Villaguay, Rosario del Tala, Maciá, Gobernador Mansilla, Valle María, Seguí, Diamante, Villa Urquiza, San Jaime de la Frontera, Nogoyá, Aranguren, Federación, Villa del Rosario, Concordia, San Salvador, General Campos, La Criolla, La Paz, Gualeguaychú, El Cimarrón, Bovril, Chajarí, Santa Ana, Villa Elisa, Estancia Grande, Ibicuy, Gualeguay, Santa Elena, Hernández, Villa Clara, María Grande, Colón, General Ramírez, Enrique Carbó, Ubajay, San Salvador, Victoria, Viale, Crespo, Los Charrúas, Conscripto Bernardi, San José y San José de Feliciano. Muchos de los cuales vinieron acompañados de personas que trabajan en sus equipos y proyectos.