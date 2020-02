El Hospital Centenario reactivó su plan de contingencia ante Coronavirus

Seguir pautas mundiales

¿Qué es Coronavirus?

El encuentro fue encabezado por el director Hugo Gorla quién explicó que "planteamos continuar implementando el triage en la Guardia y aseguramos la disponibilidad de los insumos asistenciales para esta situación".Sin embargo, Gorla adelantó que no se busca alterar a la población, sino más bien dejar todo previsto para hacer frente a cualquier posibilidad de la aparición de una pandemia. "Estamos en contacto con la ministra de Salud, Sonia Velázquez, que está en Córdoba participando del Consejo Federal de Salud, cuyo tema excluyente será Coronavirus. Aguardaremos qué recomendaciones se emiten de parte de los ministros provinciales".Consultado sobre la circulación en Gualeguaychú, el director Hugo Gorla expuso que "hasta el momento, no tenemos ningún indicio. Nos estamos preparando para su aparición y dejaremos todo dispuesto ante un posible brote de la enfermedad".Para abordar en forma interdisciplinaria esta demanda, del encuentro participaron el coordinador de Áreas Técnicas, Emiliano Zapata; Carlos Gauna a cargo de la Coordinación Departamental de Salud; y la referente del Nodo Epidemiológico Norma Tomassi.También asistió la titular del Comité de Enfermedades Infecciosas, Dalila Etchegoyen; la infectóloga del Consultorio Amarillo Virginia Azar; por Laboratorio Central lo hizo Leticia Siri; la jefa y subjefa de Farmacia Adriana Díaz y Marcela Correa; mientras que por la Unidad de Terapia Intensiva se sumó Mariel Giménez.Por otra parte, integraron la mesa la encargada de Compras, Mariana Tafernaberry; la Administradora Contable, Mercedes Alarcón; el neumonólogo pediátrico, Federico Gini Cambaceres y jefe del Departamento de Enfermería, Sergio Sack.Si bien el nosocomio, a principio de febrero, ya confeccionó un protocolo de actuación para cuando se detecten pacientes con síntomas asociados a Coronavirus, en estos días la enfermedad evolucionó desde su origen en China y ahora su presencia es cada vez más cercana geográficamente por lo cual es necesario ajustar los detalles de actuación.Recordemos que el protocolo se rige por las premisas del Ministerio de Salud de la Nación y de Provincia, cumpliendo con los pasos rectores de la Organización Mundial de la Salud [OMS]. El Centenario integra el Sistema Nacional de Vigilancia para las Infecciones Respiratorias Agudas que notifica los pacientes con síntomas, determina las tareas de aislamiento, su tratamiento clínico e investiga potenciales contactos con otras personas.La OMS recomendó internar a los pacientes sospechosos, hasta que los resultados de laboratorio confirmen o descarten el diagnóstico. En casos positivos se mantendrá al enfermo en una habitación particular hasta que se encuentre asintomático.Los Coronavirus son una familia de virus que pueden causar enfermedades respiratorias leves a moderadas, como un resfrío común, que se transmiten de persona a persona. El cuadro clínico incluye síntomas como fiebre; tos; malestar general; congestión nasal; dificultad respiratoria; taquipnea o neumonía.Aún no existe ninguna vacuna para prevenir la infección, sólo se cuenta con un tratamiento similar al resto de los virus respiratorios. Por eso, la OMS estableció algunos consejos preliminares:- Evitar el contacto directo con personas que padecen enfermedades respiratorias;- Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y boca con el pliegue del codo y siempre lavarse las manos;- Mantener una frecuente higiene antes de ingerir alimentos y bebidas, y luego de permanecer en áreas públicas.- Las personas que ingresen a la ciudad, tras viajar a las zonas donde hay casos, deben concurrir al hospital para ser evaluadas ante laaparición de síntomas como fiebre, secreción o goteo nasal, tos, dolor de garganta y molestias al respirar.