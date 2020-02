Barrio Güiraldes festejará el carnaval: juntarán alimentos y útiles

Foto: El evento es organizado por comisión vecinal Güiraldes

Mónica Martínez es la presidenta de la comisión vecinal de Barrio Güiraldes de Paraná. Organizan corsos barriales para este jueves. Como acceso al evento, dispusieron que la entrada sea una colaboración con alimentos no perecederos o útiles escolares.



El corso se denomina Roque 'Coqui' Sánchez y se realizará este jueves desde las 20, en Avenida Churruarín, desde Gobernador Crespo hasta Juan Manuel de Rosas.



La entrada será "un alimento no perecedero para el comedor o útiles escolares", dijo Martínez a Elonce TV.



Habrá desfile con "dos gimnasios, colaboración de un Rey Momo, grupo musical, comparsas Maripositas, Las Totiñas, biblioteca Laura Vicuña de barrio Los Arenales, Emperatriz, batería Juamar, Ricky Samba".



La calle estará cortada durante el evento.



"Esperamos la colaboración de la gente, con útiles para los chicos del barrio y con alimentos no perecederos con la entrada y que vengan a disfrutar del espectáculo", dijo Martínez. Elonce.com.