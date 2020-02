Colón superó el medio millón de visitantes en lo que va de la temporada

Porcentajes

, lo que representó no solo una ocupación total de su disponibilidad de camas turísticas, incluyendo un gran porcentaje de sobre demanda, sino también al, según los datos estadísticos recabados, que se suman a los ya publicados desde el 1 de enero., de un total en todo el territorio de 176.000 dado a conocer oficialmente por la provincia para el fin de semana largo de carnaval.Con estas cifras de los últimos días, el movimiento económico de la ciudad significa más de 150 millones de pesos, que sumadosTermas, playas, eventos y espectáculos, sumado a una activa vida nocturna, la tranquilidad y la calidez de su gente, forman parte del atractivo abanico de opciones que ofrece Colón a los visitantes que siguen eligiendo la ciudad como un destino ideal para cualquier época del año."El medio millón de plazas ocupadas considerando enero y febrero llegó antes de finalizar la segunda quincena de este mes, ya que los casi 70.000 pernoctes verificados del viernes 21 al martes 25 de febrero, feriado de Carnaval, así lo certifican", indicaron desde la Secretaría de Turismo y Cultura de Colón.Además del, se suman el alojamiento solidario en clubes que poseen capacidad instalada y ampliando parcelas en camping para resolver la estadía de los turistas que llegaron sin reservas y la sobredemanda de alojamientos.A esos datos de pernoctes no puede evitarse sumarse el turismo de tránsito, especialmente de ciudadanos uruguayos, que recorrieron e hicieron usos de servicios o compras en la ciudad cuya cuantificación no está referenciada en las cifras de pernoctes como tampoco en el cálculo de ingresos económicos a la ciudad, ni los visitantes de la microrregión que recorrieron la ciudad y sus atractivos, sin pernoctar.Las encuestas realizadas en cuanto a procedencias referencian que el 71% reside en Buenos Aires, de los cuales el 52% vino desde localidades pertenecientes a esa provincia, el 19% de Capital Federal, 21% llegó de la provincia de Santa Fe, el 6% desde Córdoba, y un 2% de la República Oriental del Uruguay.Durante todo el fin de semana, Colón ofreció múltiples alternativas recreativas, gastronómicas, culturales, deportivas, servicios náuticos, playas colmadas, parques temáticos, cines, teatro, paseos en bus turístico, ferias artesanales, circos a cielo abierto, los tradicionales corsos colonenses, y actividades de carnaval en las termas de la ciudad, shows musicales en paradores costeros y locales nocturnos, dando un marco de alegría para los miles de visitantes que colmaron el destino.Los horarios de atención de los tres centros de informes se extendieron hasta pasada la medianoche contándose además con el aporte de personal del Parque Nacional El Palmar y Termas Colón que trabajaron codo a codo con los informantes turísticos de los centros de informes dependientes de la Secretaria de Turismo. En las instalaciones sanitarias costeras se implementó un régimen de 24 horas para poder brindar el servicio básico a quienes debieron pernoctar en sus vehículos por falta de alojamientos. También se reforzaron los sistemas de seguridad y de salud para enmarcar la contención de la población turística que una vez más eligió el Destino Colón para disfrutar del fin de semana extra largo de Carnaval 2020.