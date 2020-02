Las Cuevas vivirá su Fiesta del Pueblo Isleño

Es que según el programa de actividades habrá un almuerzo criollo y también desfile de agrupaciones y el tradicional azote de tropillas en el río. También actuarán Miguel Figueroa y su conjunto Amanecer Campero, Diana Zapata y Miguel González.



En la jineteada participarán ocho renombradas tropillas: La Endiablada (Victoria), La San Victoria (San Víctor), La Candelaria (Aranguren), Los Humildes (Las Cuevas), Los Renegados (Feliciano), Los Infieles (Las Cuevas), La Amistad (San Víctor) y El Entrevero (Costa Grande).

Como broche de oro estará la categoría clinas.



La animación estará a cargo de Chano Izaguirre y los payadores serán Iván Hofstetter y Samuel Garcilazo.



Las entradas generales cuestan $ 400 y los menores de 12 años ingresan gratis. Azote "El azote de tropilla es la característica de la fiesta. Ese día, las agrupaciones hacen el desfile por las calles del pueblo. Llegamos hasta la costa del río y ahí se hace el azote", explicó a El Diario, Susana Solís, presidenta comunal de Las Cuevas.



Al ser consultada sobre en qué consiste esta práctica del azote, la jefa comunal señaló que se trata del traslado de una tropilla que cruza a nado el río con dos o tres jinetes.



"Van y vuelven para mostrar cómo la madriza guía a toda la tropilla. Se demora para que pueda verse bien y tomarse fotos. Después vuelve, siempre por la costa del río", señaló.



Por su parte, Hebe Leiva, secretaria del Área de Producción señaló: "Lo que se quiere representar con el azote es el trabajo del hombre isleño cuando llevaba sus animales a la isla (sean equinos o vacunos). En su momento no contaban con el servicio de barco para trasladar la hacienda.



Se llevaban en arreo y tenían que ir azotando por el río y arroyos hasta llegar a destino. Lo mismo cuando había creciente y tenían que volver a tierra firme. El azote es trasladar los animales, pasar el río con los animales a nado".



Toda la organización se lleva adelante por vecinos del lugar para lograr una jornada amena y participativa.



La fiesta, que se viene realizando desde hace cinco años, convoca no sólo a lugareños sino también a público de otras ciudades entrerrianas y también de Santa Fe.



La localidad de Las Cuevas está ubicado a 38 kilómetros de la ciudad de Diamante.



"El objetivo es realizar un homenaje a la gente del lugar. Las Cuevas es un pueblo isleño y se convoca al público en general que quiera conocer su cultura y tradiciones. Hay mucha gente que se sorprende porque no tiene idea lo que significa un azote. Es un atractivo diferente que va a encontrar en esta fiesta porque es característico y tipo de nuestra zona", concluyó Leiva.