Asumió la nueva directora del hospital Urquiza de Federal

Este viernes en el hospital Justo José de Urquiza de Federal (departamento Federal) mediante un acto desarrollado en el salón de usos múltiples del nosocomio, la ministra de Salud, Sonia Velázquez, puso en funciones a la nueva directora del establecimiento sanitario. Se trata de la obstétrica Daniela Yanina Silva quien fue designada, a través de la resolución N° 381/20 y su modificatoria N° 540, en reemplazo de Sergio Andrés Duarte.





En la oportunidad, la titular de la cartera sanitaria manifestó: "Se incorpora a la licenciada Daniela Silva con una nueva misión y una nueva función para la gobernanza de este hospital, que es el principal centro de atención para casi toda la población de Federal y representante de los más de 12.000 personas que no tienen ninguna cobertura de seguridad social". En la oportunidad la funcionaria destacó la especialidad de la flamante directora: "Hoy consideramos preponderante a la licenciada en Obstetricia para acompañar el proceso de atención de salud?enfermedad trabajando desde un paradigma basado en los derechos humanos, la equidad y la accesibilidad del paciente; no por nada este año se considera el Año Internacional de la Enfermería y la Obstetricia".







Allí, la titular de la cartera sanitaria recordó que el año pasado el equipo del hospital hizo un muy buen trabajo en materia de articulación con la red de atención perinatal, "donde estuvo un equipo de enfermería, obstétrico, pediátrico, que se sumó e hizo un fantástico seguimiento de la embarazada, de calidad de atención obstétrica y de derivación oportuna a los servicios esenciales". En este sentido, Velázquez señaló: "Los indicadores de salud materno infantil han mejorado considerablemente, eso es lo que cuenta, así que quiero que ustedes sepan que tienen una institución que está resguardando los derechos de los ciudadanos que se están atendiendo".



A su turno, la secretaria de Salud, Carina Reh, afirmó: "Agradecerle a Daniela haber aceptado tomar esta función tan importante de estar al frente de una institución de esta categoría; sabemos que no es fácil y queremos decirle que, claramente, cuenta con todo el apoyo del Ministerio; como lo venimos haciendo con el resto de los directores de los demás efectores".



A continuación, Reh se dirigió el equipo de la institución que se hizo presente para la puesta en funciones, y concluyó: "Como siempre decimos en todas las comunidades hospitalarias, es fundamental el acompañamiento y el apoyo de todo el equipo de trabajo que compone el hospital".







Por su parte, la senadora departamental por el Frente Creer Entre Ríos, Nancy Miranda, se refirió a las acciones silenciosas e invisibles que permiten que la salud de la comunidad sea fortalecida. En este sentido resaltó el compromiso de cada uno de los actores y remarcó que en esta oportunidad aporta otra mirada que quien esté al frente del establecimiento sanitario sea una mujer.



Finalmente, la flamante directora, Daniela Silva, agradeció la nueva función y explicó: "Hoy paso a formar parte de la gran familia que es el hospital Urquiza con el objetivo de que avancemos entre todos".







Trayectoria de la nueva directora



Daniela Silva es obstétrica y hace 20 años que ejerce la profesión en el sistema público de Salud desde un perfil marcadamente comunitario y en servicios de alta complejidad. De esta manera, plantea los lineamientos de gestión desde una impronta del trabajo en terreno y en equipos para el diagnóstico de las distintas problemáticas y la descentralización del nosocomio. En tal sentido propone una organización basada en evidenciar los recursos tanto humanos como económicos. "Uno de los objetivos es fortalecer el trabajo extramuros del hospital para poder dar respuestas a lo que la gente necesita", adelantó.







En 2000 obtuvo el título de obstétrica de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Facultad de Ciencias de la Salud, Carrera Binacional de Obstetricia). En 2008 egresó de la Universidad Nacional de La Plata con el título de Licenciada en Obstetricia. Realizó un pos-título de especialista superior en docencia para orientador en educación sexual. También fue coautora del manual "Experiencias para Armar" del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (2013 y 2014). Y realizó, en 2017, la diplomatura en Abordaje Integral del Consumo Problemático.







La profesional ejerció como obstétrica en los hospitales Felipe Heras y Delicia Masvernat (ambos de Concordia); y ha desarrollado tareas en el centro de Salud Colonia Ayuí (Concordia); el hospital Justo José de Urquiza de Federal y actualmente es obstétrica asistencial en el centro de Salud Ventura Domingo Crucet, de Nueva Vizcaya.







Además es tutora de pasantías de alumnas de la carrera Binacional de Obstetricia (desde 2001 a 2019); tallerista en Educación Sexual Integral (ESI) desde 2004 y Coordinadora Departamental ESI, dependiente del Consejo General de Educación (2019). También intervino en disertaciones sobre ESI y lactancia. Presencias Asistieron el intendente de Federal, Gerardo Chapino; representantes de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses); otras áreas del gobierno provincial como Vialidad; Copnaf; Jóvenes y Adultos; Comedores; el presidente comunal de El Cimarrón, Rubén Wetzel; los directores de los hospitales Colonia Dr. Raúl Camino (de Federal) y Crispín Velázquez (de Sauce de Luna); Alejandra Castillón, del equipo técnico de la cartera sanitaria; profesionales; trabajadores del nosocomio y público en general.