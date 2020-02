CONADU Histórica se reunió con el Ministro de Trabajo de la Nación

Representantes de la Mesa Ejecutiva de CONADU Histórica, se reunieron este miércoles con el Ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni. La audiencia se concretó en la sede de la cartera laboral y estuvieron presentes Luis Tiscornia, Secretario General; Claudia Baigorria, Secretaria Adjunta; Sergio Zaninelli, secretario de Niveles Preuniversitarios y Antonio Rosselló, secretario de Organización. Así como también la abogada de la Federación, Verónica Quinteros.



La conducción de la CONADU Histórica manifestó centralmente la preocupación ante la falta de precisiones respecto al cumplimiento de los acuerdos paritarios 2019 y el inicio de la negociación salarial 2020. En particular, enfatizaron las incertidumbres generadas ante la posibilidad del no pago -en tiempo y forma- de la cláusula gatillo correspondiente al último acuerdo salarial y la posible incorporación de sumas fijas en la paritaria 2020.



Respecto a este tema, el Ministro de Trabajo se refirió a la difícil situación presupuestaria que atraviesa a todos los Ministerios y reconoció las dificultades para el efectivo cumplimiento de la cláusula gatilla 2019, pero aseguró que no se tomarán medidas sin el acuerdo de los gremios.



CONADU Histórica enfatizó su rechazo a cualquier modificación al acuerdo paritario vigente, destacando que el desconocimiento del mismo sería contrario a los derechos adquiridos en el ámbito de una negociación salarial realizada de buena fe.



En relación al inicio de las próximas paritarias, la Federación adelantó que no se aceptará la incorporación de sumas fijas que achatan la pirámide salarial, al tiempo que perjudican a quienes tienen mayor antigüedad y quienes cobran zona desfavorable. Recordamos, que en 2019 logramos el blanqueo de las sumas fijas que se habían incorporado en 2018 y que fueron rechazadas por el conjunto de la docencia universitaria y preuniversitaria.



Por otra parte, consultamos al Ministro sobre la situación de nuestros regímenes jubilatorios especiales a la luz del decreto 163/2020 de movilidad jubilatoria firmado el pasado 18 de febrero. Al respecto, Moroni aseguró que la movilidad de las jubilaciones de docentes universitarios (ley 26508-82%) y preuniversitarios (decreto 137/2005) no se encuentran alcanzados por esta disposición. Esto confirma que los nuevos índices a percibir a partir del mes de marzo serán los siguientes:



-RIPDUN (Docentes Universitarios -82%): 30,64%

-RIPDOC (Docentes Preuniversitarios - 82%): 23,29%



En relación al índice de movilidad de las jubilaciones de docentes e investigadores (decreto 160/2005-85%), el ministro manifestó que aún no hay definiciones.



CONADU Histórica destaca que estos índices y su exclusión del decreto de movilidad general son el producto de los reclamos formulados en el mes de diciembre a la luz del debate parlamentario de la Ley de Emergencia Económica y Social. Más allá de esto, reiteramos que no es el camino correcto perjudicar a jubilados que cobran 17 mil pesos o más para subsidiar las mejores de quienes cobran la mínima, tal como lo establece el decreto 163/2020.



Finalmente, reiteramos el pedido de audiencia al Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, y nuestro compromiso de iniciar una gran campaña nacional en defensa de la Cláusula Gatillo 2019 y de una recomposición salarial para la paritaria 2020 sin sumas fijas.



El próximo 4 de marzo se reunirá el Plenario de Secretarías Generales donde se analizará la coyuntura del sector y se debatirán los pasos a seguir en función de los mandatos de base de las asambleas docentes.