Se dictarán en Paraná talleres formativos y de perfeccionamiento en fotografía

La propuesta, es organizada por Luciano Di Liscia y Celia Das Biaggio de 2D Producciones, contempla un variado calendario educativo en las distintas disciplinas y rubros que hoy ofrece la fotografía artística, entre ellas: infantil, bodas, creativas, fine art y de productos. Los encuentros serán en abril, junio, septiembre, octubre y diciembre.Las jornadas serán intensivas y la primera de ellas, estará destinada a la categoría Newborn, con Catalina Ávila, una destacada fotógrafa y capacitadora a nivel mundial, fundadora del primer congreso de fotografía infantil en Latinoamérica "Congreso Smile".Catalina Ávila, compartirá sus saberes, técnica y conceptos fundamentales para el retrato de bebés y para la especialización en este tipo de fotografía, el domingo 5 de abril, en la sede de la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Entre Ríos (AFPER), calle Pellegrini 585, de Paraná.Otra de las propuestas, de 2D Producciones, es la especialización en bodas con Maximiliano Oviedo. En este encuentro, cuya fecha será en junio, está orientado a fotógrafas y fotógrafos que deseen seguir creciendo en su profesión. "En la fotografía no hay una solución mágica, todo se basa en la práctica constante", destacó el profesional.Por esa razón, la capacitación que se desarrollará en Paraná tiene como objetivo, brindar su experiencia en la fotografía de bodas y la de poder ofrecer a todas aquellas personas que se inscriban herramientas para reafirmar sus fortalezas.Para los y las profesionales que se dedican a fotografías de fiestas, entre ellas, las de 15 años, Christian Barrantes, es el indicado para brindar sus conocimientos en la materia."Como ejes, en el taller de Paraná, voy a dar manejo de luz tanto artificial como natural; manejo de redes sociales; armado de presupuesto; poses de una sesión para quinceañeras y cómo desenvolverse en la fiesta. Este workshop está orientado a solucionar todo tipo de problemas que puedan surgir en una fiesta y que el fotógrafo, fotógrafa pueda minimizar cualquier situación de error en el momento de trabajar y vender su servicio", detalló Barrantes.En octubre, Maria Presser, tendrá a su cargo a enseñar todas las técnicas para que las fotografías sean verdaderas obras de artes con el workshop de Fine Art Infantil. "Amo lo que hago y verás en cada foto mi amor por la fotografía. Me encanta transmitir lo que he aprendido. En últimos años he dictado workshops y mentorías en fotografía infantil en exteriores y edición en Latinoamérica, Estados Unidos y España", destacó la profesional, quien guiará a los y las interesadas a lograr "fotos hermosas".En diciembre, Gastón Enría, será el encargado de cerrar el calendario de los talleres educativo y formativos organizados por 2D Producciones. En este caso, el diseñador de la Comunicación Visual, dictará un taller sobre fotografía de producto creativa. "La fotografía no solo es mi profesión, sino que también mi pasión y mi forma de expresarme...", indicó.Los y las interesadas en inscribirse a los talleres o recibir más información, deben comunicarse con al