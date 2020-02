Iosper "desmintió categóricamente" a prestadores autoconvocados de Concordia

De la misma manera, el Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), ratificó que "efectúa el pago de reintegro asistencial directamente a sus afiliados", e indicó que "llama poderosamente la atención que constantemente aparezcan publicaciones que tratan de desprestigiar a la Obra Social, cuando no existe ningún acuerdo con esos centros de la capital del citrus", afirmó el gerente de Administración, Arnoldo Schmidt.



Tras la publicación de un comunicado de los prestadores de salud autoconvocados de Concordia, quienes hicieron saber que suspenden "las prestaciones a afiliados de Iosper, con Certificado Único de Discapacidad (CUD)", el Gerente desmintió categóricamente a esos profesionales y explicó que "Iosper no tiene convenio con los firmantes, pero además, efectúa el pago de reintegro asistencial directamente a sus afiliados, lo que significa que los afiliados, al presentar la factura a Iosper, ya deberían haber pagado al profesional".



Además, Schmidt destacó: "Nuestra obra social paga los valores del nomenclador nacional, pero el Instituto no tiene obligación de aplicación automática e inmediata, debido a que es decisión de las autoridades del Directorio Obrero adherir a esos valores".



Al gerente de Administración le llama poderosamente la atención que constantemente se publiquen notas que tratan de desprestigiar a la obra social, cuando no existe ningún convenio con los centros de Concordia que firman el comunicado".



Schmidt recordó que Iosper "tiene un compromiso permanente con los 300.000 afiliados de la obra social, pero muy en particular, con las personas con discapacidad. Cabe recordar que durante 2019, Iosper invirtió en los 6.668 afiliados con Certificado Único de Discapacidad (CUD), que representan el dos por ciento del total del padrón de afiliados, un total de 1380.000.000 de pesos, lo que representó el 25 por ciento del Presupuesto Prestacional total de 2019".