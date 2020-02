Buscarán revertir el deterioro edilicio del Palacio San José

El Municipio de Concepción del Uruguay y la Asociación de Amigos del Palacio San José abordaron el estado del edificio histórico y evaluaron alternativas para generar acciones que contribuyan a su mejoramiento.



El intendente Martín Oliva recibió a integrantes de la Asociación de Amigos del Palacio San José durante un encuentro del cual participó el secretario de Cultura, Turismo y Deportes, Sergio Richard; el director de Cultura, Guillermo Lugrín; y el coordinador del área, Atahualpa Puchulu.



Todos compartieron la preocupación por el estado edilicio que tiene el Museo Histórico Nacional, protagónico en la historia y el sentimiento de los uruguayenses y los entrerrianos.



En el marco de la clara necesidad de encontrar alternativas de solución, se destacó el positivo vínculo con las nuevas autoridades nacionales, lo cual es vital en virtud de la pertenencia del Palacio al ámbito del Gobierno nacional.



Paralelamente, se analizaron opciones para volver a tener un ingreso de aportes voluntarios que históricamente fue administrado por la Asociación de Amigos pero que el Gobierno nacional anterior había dejado sin efecto, supo APF.



Vale recordar que durante la gestión del Gobierno nacional anterior, el Ministerio de Cultura (después devenido en Secretaría) había dispuesto que no se cobrase el ingreso a los Museos Históricos Nacionales.



Esto afectó sensiblemente a la ex residencia de Urquiza, dado que el pago de la entrada era volcada en el mantenimiento del lugar. Esta situación se agravaba en virtud de que el Gobierno nacional en su gestión anterior no enviaba mayor presupuesto que permitiera contrarrestar la prohibición del cobro de entrada. El resultado fue el notable e importante deterioro edilicio del edificio, por lo cual los integrantes de la Asociación solicitaron una audiencia para informar el Intendente sobre la situación y generar a futuro acciones concretas que permitan mejorar el estado del "Museo y Lugar Histórico Nacional".