Cañete dio cuenta de la importancia que las obras sociales provinciales

"Las obras sociales provinciales nucleadas en COSSPRA financiamos el 60% de la salud de nuestras provincias", aseguró Fernando Cañete, presidente del IOSPER y del Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina (COSSPRA) durante la apertura de la primera reunión del organismo, en la que estuvieron representadas 19 obras sociales provinciales.



El referente del Consejo dio cuenta de la importancia que las obras sociales provinciales, que dan cobertura en salud a más de siete millones de beneficiarios, tienen dentro del sector. "Por eso pensamos que es importante que como COSSPRA nos escuchen a nivel nacional. Si se quiere saber las tasas de uso en lo relativo a partos, cesáreas o artroscopias, indeclinablemente, debieran referenciarse con nosotros. Para medir el impacto que los medicamentos de alto costo tienen en el sistema, también nosotros somos la referencia. Por eso es necesario que el Estado y sus organismos nos convoque a participar", remarcó.



También precisó que si ante una decisión que se toma en el ámbito nacional en materia de políticas de salud solo convocan a PAMI, a las obras sociales sindicales y a los ministerios, entonces, "no es un reflejo de la realidad, porque faltamos nosotros". En este sentido, Cañete celebró la sinergia con la que, desde el comienzo del año, empezaron a trabajar tanto con el Ministerio como con PAMI y la Superintendencia, con quien ya se reunieron para coordinar, en conjunto, la participación activa del Consejo en la mesa nacional.



Considerando que esta fue la primera reunión de Junta Ejecutiva del año y teniendo en cuenta que de las 24 obras sociales provinciales 17 cambiaron sus autoridades, Cañete, junto a Fernando Avellaneda y Néstor Martín, máximos referentes de las obras sociales de Tucumán y Neuquén respectivamente, repasaron ante sus pares los avances alcanzados durante los diferentes encuentros ya mencionados.



En este marco, contaron que desde el Ministerio de Salud nacional solicitaron la participación del COSSPRA en el armado del Plan Federal de Salud; con la Superintendencia acordaron concretar la compra conjunta de medicamentos; mientras que con PAMI se consensuó abordar la optimización de las prestaciones y, consecuentemente, de los recursos.



A lo largo de la reunión también se establecieron los temas que serán prioridad a lo largo del año, entre los que se destacan los medicamentos de alto costo y el funcionamiento de la mesa técnica, los convenios de reciprocidad y la profundización de los datos recabados a través del Observatorio de las Obras Sociales Provinciales.



Haciendo foco en el tema medicamentos, Cañete remarcó: "No podemos estar a merced de cualquier medicamento que se elabore en alguna parte del mundo, ni financiar los que son de uso compasivo. Vamos a armar un protocolo de medicamentos de alto precio para determinar cuáles realmente deben comercializarse y cuáles no".



Estuvieron presentes en esta primera reunión del año, las obras sociales provinciales de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Ciudad Autónoma, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Misiones, Mendoza, Neuquén, San Juan, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Río Negro y Tucumán.