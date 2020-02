Se entregan las tarjetas Alimentarias en Villa Elisa

Para acceder a la tarjeta, los beneficiarios deberán presentar: DNI del titular en vigencia (no en trámite, ni vencido); menores de edad acompañados por su tutor con su DNI en vigencia; de no figurar en el padrón, el trámite se deberá hacer en Anses.



Es importante tener en cuenta que las personas que no puedan concurrir al retiro o no tengan el documento en regla, podrán retirar las tarjetas alimentarias en la sucursal del Banco Nación en la ciudad de Colón.



Recordemos que los beneficiarios de la tarjeta alimentaria son: madres y padres con hijos e hijas de hasta 6 años que reciben la Asignación Universal Por Hijo (AUH), embarazadas a partir de los tres meses de gestación ?que reciben AUH? y personas con discapacidad también con percepción de AUH.