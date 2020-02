La Fiesta Nacional de la Artesanía se presentó en Capital Federal

De la presentación participaron el director de la Casa de Entre Ríos, José Carlos Ostrosky; el intendente de Colón, José Luis Walser; la secretaria de Turismo de la ciudad, Silvia Vallory; la diputada Nacional, Mayda Cresto.



Las autoridades explicaron que entre las innovaciones para esta edición, en un predio del Parque Quirós más compacto se ubicará la feria artesanal, en escenario mayor y un escenario secundario para peñas.



También habrá un paseo gastronómico y un sector para la difusión de cervezas artesanales.



Por otro lado, la noche dedicada a Entre Ríos el acceso será gratuito, y habrá dos mañanas con entrada libre, y otras dos con un valor de 100 pesos para acceder a la feria artesanal y a espectáculos artísticos.



Otra de las innovaciones será un novedoso show de apertura con danzas aéreas. Además, habrá paquetes y promociones para la compra de entradas.



Patio de tallistas



Uno de los grandes atractivos será el Patio de Tallistas, donde se tallarán en madera las estaciones del vía crucis, las que se colocarán en un paseo que se inaugurará en semana santa. Participación de 14 escultores de La Pampa, Tucumán y una mujer escultora de Santa Fe", dio a conocer como marco general de su funcionamiento.

Las obras se harán en plano en formato mural de 1,60 metros de alto por 0,70 de ancho, aproximadamente, de quebracho colorado traído de Chaco.



Grilla artística





Sábado 8



Compañía Phaway (danzas aéreas)



Cami Irigoy (pop/latino)



La Anónima Power Band (rock)



LA MOSCA





Domingo 9



Costa Azul (cumbia)



The Medio Kilo (cumbia colombiana)



Pitu Otero & Cumbia Buena



KE PERSONAJES





Lunes 10



Andrea Morel (folklore)



Fabricio Rodríguez



LOS ALONSITOS





Martes 11



Hernán Paz (folklore)



Rumbos (folklore)



La Última Folk (folklore)



ABEL PINTOS





Miércoles 12



Banda de Música de la Policía de Entre Ríos



Pocho Gaitán (folklore)



Rubén Giménez (folklore)



LOS DEL GUALEYÁN





Jueves 13



Ballet No Me Olvides (Asoc. Síndrome de Down)



Palo Santo (folklore)



Pitingo Izaguirre (folklore)



"EL INDIO" LUCIO ROJAS





Viernes 14



La Vaca (rock)



Solver (rap)



Suma Paciencia (reggae)



LA VELA PUERCA





Sábado 15



Sol Figueroa (pop/latino)



Pobres Ricos (rock)



Sol Makena



LUCIANO PEREYRA





Domingo 16



Volátil (rock)



Carisma (cumbia)



Otra de Cumbia



LOS AUTÉNTICOS DECADENTES La Peña La peña de los artesanos, que funcionará en un escenario menor pero de las mismas características técnicas que el mayor, en el playón ubicado entre el templete y la lindera, comenzará a las 21. Se ofrecerá gastronomía, mesas, sillas y habrá un espacio para bailar. También habrá espectáculos algunos días de mañana (domingo 9, martes 11, viernes 14 y sábado 15 12,30 hs).



Sábado 8



Acto apertura (21 hs)



Los Famosos





Domingo 9



Chango Vives (mediodía)



Pablo y Mariela



Qué Onda



Palo Borracho





Lunes 10



La Marcha de los Bombos (con el "Indio" Froilán González).



Stella de León





Martes 11



Andrea Morel (mediodía)



Chango Vives



Guillermo Collazo





Miércoles 12



Uru Canto



Cacho Gauna



Grupo Litoral





Jueves 13



La noche de Catamarca





Viernes 14



Hernán Paz (mediodía)



El Viento es Mar en Árboles



Responsabilidad Limitada





Sábado 15



Pitingo Izaguirre (mediodía)



Beto y Elina Biderbost



Federico Premat



Quebrachal





Domingo 16



Recordando los 80



Alejandra y Daniel



Gary y la Banda Retro