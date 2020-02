No habrá elección de la reina en la 25° Fiesta Nacional de la Apicultura

Agustina Rivet trabaja en la Secretaría de Producción del Municipio de Maciá e integra la comisión organizadora de la fiesta.



Durante la presentación oficial sorprendió a varios que en la grilla de espectáculos no se hiciera mención alguna a la elección de la Reina Nacional de la Apicultura, la cual se venía realizando cada año con una preselección local, varias instancias de evaluación y finalizaba con el desfile de las participantes en traj de baño y vestido de noche por el escenario mayor.



"Este año no se va a estar realizando el concurso de belleza para adecuarnos y trabajar en consonancia con lo que se viene haciendo en el resto de fiestas nacionales y algunas fiestas de la provincia", afirmó Rivet a Radio Integral.



Agregó que "se tomó la definición desde la comisión organizadora, el Secretario de Producción Javier Crettaz que integra la comisión está de acuerdo, con el equipo hemos estado hablando sobre el tema y tomamos la decisión de desestimarlo porque es un concurso que más allá de que era un poco más complejo que la cuestión de la belleza, es decir, había un coloquio respecto a la cuestión apícola, aun así sigue siendo una instancia de cosificación de la mujer, de cosificar cuerpos hegemónicos y que la comunidad tenga como ejemplo que se premie a algunas chicas y otras no por esas definiciones, un ideal de belleza que no es acorde y que nosotros en ese sentido no consideramos que se tenga que seguir haciendo".



Rivet aclaró que la determinación no busca confrontaciones ni conflictos, sino responder a una demanda colectiva de diversos espacios de la sociedad y lograr consonancia con los demás festivales nacionales y provinciales.



Además fue consultada sobre la posibilidad de que esta decisión sea definitiva para las próximas ediciones de la Expo o si el próximo año se volvería a debatir la cuestión y la integrante de la comisión amplió detalles al respecto: "En este 25 aniversario se está innovando en algunas cuestiones, en otras cosas por supuesto que seguimos trabajando con la lógica que venía, pero la idea sería que, por supuesto, con todo este planteamiento ideológico que no se siga haciendo. No te puedo decir que no se va a hacer nunca más el concurso pero yo creo que no, además la Expo es un evento grande, heterogéneo, tiene un montón de actividades, hay otros concursos: está el concurso internacional de mieles, el concurso de miel en la cocina, fotografía apícola, etc. Para representar las actividades específicas del sector y del rubro apícola, creemos en nuestra fiesta hay otros concursos que consiguen eso, llegar a un amplio público y representarnos".



"¿Quiénes somos como organización para seguir teniendo este tipo de concursos en los que nosotros llenamos una planillas y enumeramos o calificamos ciertos estándares?" se preguntó. Y agregó "esa evaluación creemos que no es la correcta, este tipo de concurso creemos que ya no están buenos en estos tiempos".



Finalizó y reafirmó que "con las actividades que se realizan, el concepto, el contenido de la expo y sus representantes somos y son todos los ciudadanos maciaenses, toda la gente del sector apícola que son el corazón y el origen de que esta fiesta se haya iniciado y creemos que con eso es suficiente. Que los representantes sean las personas que se hace carne, que abarca desde la organización, las instituciones que participan, los vecinos que van y la disfrutan y toda la gente que viene de visita, eso es la Fiesta Nacional de la Apicultura".



