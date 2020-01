San José: La semana próxima comienza la obra de bacheo de la ex ruta provincial

Se llevó a cabo esta tarde la firma del contrato de obra para la ejecución de la obra de bacheo de la ex Ruta provincial 26, en el tramo comprendido entre el puente sobre Arroyo El Doctor, calles Mitre- Cettour, hasta la rotonda de acceso al Balneario de nuestra ciudad



El acto estuvo encabezado por el Intendente Gustavo Bastian, el Secretario de Hacienda y Gobierno Lino Bard, el Secretario de Obras Públicas Aldo Follonier yel referente de la firma adjudicada, José Eleuterio Piton S.A.



"Toda obra es importante porque hace a la calidad de vida de la comunidad; ésta en particular es un reclamo recurrente porque este tramo de nuestra ciudad está totalmente deteriorado y es de vital importancia para el sector productivo, para el traslado, la urbanización y la comunicación en general" destacó el presidente municipal luego de la firma.



En otro punto el Intendente explicó que la ordenanza Nº 49/2019 de Emergencia económica, social, vial y asistencia promulgada por el Honorable Concejo Deliberante (HCD) significó en gran medida el entendimiento de un estado de situación alarmante de los caminos, en particular el de esta zona de la ciudad necesitando una respuesta política inmediata.



Las tareas que se pondrán en marcha la próxima semana contemplan el bacheo con concreto asfáltico en caliente. Cabe resaltar además que para su concreción el ejecutivo municipal realizó un cotejo de precios quedando la empresa Piton S.A como ejecutora de la obra.



"Esta decisión va a brindar una mayor seguridad vial, va a colaborar con el tránsito en nuestra ciudad y eso se traduce a comercio, turismo, producción y desarrollo. Necesitamos planificar una mejora integral de todos nuestros sectores y la obra pública es un pilar esencial en nuestra gestión", manifestó Bastian.



"Mi compromiso es el de seguir trabajando de esta manera articulada para concretar acciones que beneficien a nuestros vecinos y nuestras vecinas. Esta decisión no es al azar, está inscripta en un orden de prioridades, es fruto de un trabajo en equipo y de reuniones permanentes para monitorear el avance de los procesos administrativos y un presupuesto ordenado que permite ejecutarlo", finalizó.