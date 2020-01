Iniciarán trabajos para resolver el problema del colector cloacal de Victoria

La vicegobernadora Laura Stratta encabezó junto a funcionarios nacionales y provinciales, y al intendente de Victoria una recorrida por las zonas más afectadas del colector cloacal de la ciudad, que requieren de rápida intervención para evitar daños mayores, dado que por la antigüedad de la obra y la incidencia de las lluvias se han producido grietas y socavones que afectan el normal escurrimiento del líquido y también la trama vial de la ciudad.



"En principio quiero manifestar el agradecimiento a nuestra vicegobernadora por la posibilidad de encarar este problema", comenzó señalando el intendente Domingo Maiocco luego de la recorrida por los lugares más afectados. "Articulando esfuerzos podemos llegar a dar una solución a este grave problema", aseveró el presidente municipal tras destacar la presencia del gerente técnico del Enohsa (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento), José Lujan; del secretario de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de la Provincia, Marcelo Richardt; y también de funcionarios municipales.



Luján indicó: "Nos llevamos una imagen de la situación actual, que si bien es preocupante, no es para alarmarse. Es decir, la situación es crítica, pero no se está al borde del colapso. Vemos un escenario inmediato la necesidad de contratar una empresa que nos brinde un diagnóstico fehaciente de lo que está pasando, porque además hay muchas dudas acerca de los materiales del colector y de las bocas de registro. Para ese trabajo hay empresas especializadas, con equipamiento y recursos humanos idóneos, para este tipo de tareas. Vamos a encarar en forma inmediata una empresa que mediante el uso de tecnología adecuada, y el trabajo de buzos, pueda darnos un relevamiento exacto de la situación actual".



Hay una decisión de comprometernos cada vez uno con la parte que le toca. Por eso fue la presencia, no solo para ver in situ el problema, sino también para llegar a una solución. En dos planos, en primer lugar pasa solucionar lo urgente, que es la contratación de una empresa para hacer un diagnóstico fehaciente de la acciones a llevar adelante; y por otro lado la concreción del Plan Director. En este aspecto darle la tranquilidad a los victorienses de la vocación de trabajo en conjunto que tenemos. Y por supuesto ratificar el mensaje del gobernador Gustavo Bordet, que ha priorizado la obra pública, que genera trabajo; y también tiene como consecuencia la dignidad de los vecinos.



"Estamos para dar respuestas, de eso se trata la gestión pública, independientemente de las pertenencias partidarias. De eso se trata la gestión pública, y por eso estamos hoy acá", indicó.





Participaron también del recorrido y la charla con los medios de comunicación locales la diputada provincial Gracia Jaroslavsky y el senador provincial por el Departamento Victoria, Gastón Bagnat.